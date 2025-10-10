Księżna Kate i książę William są dumnymi rodzicami trójki pociech - 12-letniego księcia George'a, dziesięcioletniej księżniczki Charlotte i siedmioletniego księcia Louisa. Książęca para bardzo dba o prywatność i bezpieczeństwo dzieci. W niedawno opublikowanym eseju księżnej, mogliśmy dowiedzieć się, jakie ma poglądy na temat wpływu technologii na najmłodszych.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak mieszkają księżna Kate i książę William?

Księżna Kate ma jasne zdanie nt. technologii. "Jesteśmy obecni fizycznie, ale nie mentalnie"

W czwartek 9 października na stronie Royal Foundation Centre for Early Childhood - fundacji założonej przez księżną Kate w 2021 roku, opublikowano esej 43-latki o tytule "Siła więzi międzyludzkich w rozproszonym świecie". Współautorem pracy, która porusza temat ciemnej strony korzystania z technologii jest profesor Robert Waldinger z Harvard Medical School. Księżna Kate wskazuje w eseju na konkretne problemy, z którymi zmagają się współcześni ludzie, a w tym także dzieci. "Jesteśmy obecni fizycznie, ale nie mentalnie; niezdolni do pełnego zaangażowania się w relacje z ludźmi, którzy są tuż obok nas" - podkreśliła żona księcia, odnosząc się do wspominanej kwestii wpływu na młodsze pokolenia.

Wychowujemy pokolenie, które może być 'połączone' w większym stopniu niż jakiekolwiek inne w historii, a jednocześnie bardziej odizolowane, samotne i mniej przygotowane do nawiązywania ciepłych, znaczących relacji, które - jak pokazują badania - są podstawą zdrowego życia

- przekazała dalej Kate, nawiązując do badań nad rozwojem osób dorosłych przeprowadzonych na harvardzkim uniwersytecie. "Niemowlęta i dzieci wychowywane w troskliwym i pełnym miłości środowisku łatwiej rozwijają umiejętności społeczne i emocjonalne, które pozwolą im wyrosnąć na dorosłych, zdolnych do budowania pełnych miłości związków, rodzin i społeczności" - podsumowała w eseju księżna. Jej słowa odbiły się szerokim echem, gdyż w niedawnym wywiadzie dla Apple TV+ książę William wyznał, że ich dzieci nie posiadają własnych telefonów komórkowych.

Książę William wyznał prawdę o chorobie żony. "To było straszne"

Choć księżna Kate wróciła już w pełni do wykonywania obowiązków, przypomnijmy, że jeszcze kilka miesięcy temu była zmuszona poddać się leczeniu w związku z wykrytą chorobą nowotworową. Książę William otworzył się na temat choroby żony w programie aktora Eugene'a Levy'ego. Syna króla odniósł się także do podobnej diagnozy, którą również otrzymał wtedy jego ojciec. - Szczerze? To było straszne. To był najprawdopodobniej najtrudniejszy rok w moim życiu - skomentował William. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "William w boleśnie szczerym wyznaniu o chorobie Kate. Po raz pierwszy się tak otworzył".