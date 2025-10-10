Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Księżna Kate chroni swoje dzieci ponad wszystko. Taką ma opinię na temat telefonów
Księżna Kate wypowiedziała się na temat wpływu technologii na młode osoby. Jej dzieci wciąż nie mają własnych telefonów komórkowych.
Księżna Kate
Fot. REUTERS/Kirsty Wigglesworth

Księżna Kate i książę William są dumnymi rodzicami trójki pociech - 12-letniego księcia George'a, dziesięcioletniej księżniczki Charlotte i siedmioletniego księcia Louisa. Książęca para bardzo dba o prywatność i bezpieczeństwo dzieci. W niedawno opublikowanym eseju księżnej, mogliśmy dowiedzieć się, jakie ma poglądy na temat wpływu technologii na najmłodszych.

Zobacz wideo Jak mieszkają księżna Kate i książę William?

Księżna Kate ma jasne zdanie nt. technologii. "Jesteśmy obecni fizycznie, ale nie mentalnie"

W czwartek 9 października na stronie Royal Foundation Centre for Early Childhood - fundacji założonej przez księżną Kate w 2021 roku, opublikowano esej 43-latki o tytule "Siła więzi międzyludzkich w rozproszonym świecie". Współautorem pracy, która porusza temat ciemnej strony korzystania z technologii jest profesor Robert Waldinger z Harvard Medical School. Księżna Kate wskazuje w eseju na konkretne problemy, z którymi zmagają się współcześni ludzie, a w tym także dzieci. "Jesteśmy obecni fizycznie, ale nie mentalnie; niezdolni do pełnego zaangażowania się w relacje z ludźmi, którzy są tuż obok nas" - podkreśliła żona księcia, odnosząc się do wspominanej kwestii wpływu na młodsze pokolenia. 

Wychowujemy pokolenie, które może być 'połączone' w większym stopniu niż jakiekolwiek inne w historii, a jednocześnie bardziej odizolowane, samotne i mniej przygotowane do nawiązywania ciepłych, znaczących relacji, które - jak pokazują badania - są podstawą zdrowego życia

- przekazała dalej Kate, nawiązując do badań nad rozwojem osób dorosłych przeprowadzonych na harvardzkim uniwersytecie. "Niemowlęta i dzieci wychowywane w troskliwym i pełnym miłości środowisku łatwiej rozwijają umiejętności społeczne i emocjonalne, które pozwolą im wyrosnąć na dorosłych, zdolnych do budowania pełnych miłości związków, rodzin i społeczności" - podsumowała w eseju księżna. Jej słowa odbiły się szerokim echem, gdyż w niedawnym wywiadzie dla Apple TV+ książę William wyznał, że ich dzieci nie posiadają własnych telefonów komórkowych.

Książę William wyznał prawdę o chorobie żony. "To było straszne"

Choć księżna Kate wróciła już w pełni do wykonywania obowiązków, przypomnijmy, że jeszcze kilka miesięcy temu była zmuszona poddać się leczeniu w związku z wykrytą chorobą nowotworową. Książę William otworzył się na temat choroby żony w programie aktora Eugene'a Levy'ego. Syna króla odniósł się także do podobnej diagnozy, którą również otrzymał wtedy jego ojciec. - Szczerze? To było straszne. To był najprawdopodobniej najtrudniejszy rok w moim życiu - skomentował William. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "William w boleśnie szczerym wyznaniu o chorobie Kate. Po raz pierwszy się tak otworzył".

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/12 Jedną z pierwszych ról Cezarego Pazury był harcerz Puma w filmie:

Quiz dla bystrych. Rozpoznasz tych słynnych aktorów na zdjęciach z młodości? Średnia 8/12
Popularne