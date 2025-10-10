Jak donoszą media, w brytyjskiej rodzinie królewskiej znów zawrzało. Książę William zdecydował się przeciwstawić Harry'emu, który od kilku lat nie potrafi znaleźć wspólnego języka z resztą rodziny. Wszystko ze względu na sytuację związaną z Karolem III i jego pogodzeniem się z młodszym z synów.

Zobacz wideo Książę William i książę Harry wraz z kuzynami wzięli udział w "czuwaniu wnucząt" przy trumnie królowej Elżbiety II

Książę William miał postawić królowi Karolowi III ultimatum. To był moment, w którym przelała się czara goryczy

Jak donosi Radar Online, William miał wpaść w złość, gdy dowiedział się, że jego ojciec spotkał się z Harrym bez wcześniejszej konsultacji. Przypomnijmy, że do rozmowy między królem a młodszym synem doszło w Clarence House, a całe spotkanie trwało niespełna godzinę. Według informatorów portalu, William postawił ojcu jednoznaczny warunek - albo on, albo Harry. Źródła pałacowe twierdzą, że przyszły następca tronu kierował się przede wszystkim troską o wizerunek monarchii. Książę miał uznać, że zaufanie Harry’emu to poważny błąd, który może drogo kosztować rodzinę królewską. - Williamowi nie chodzi o zemstę - jest całkowicie skupiony na tym, co najlepsze dla rodziny. Traktuje swoją rolę obrońcy króla niezwykle poważnie. Przestrzegł Karola, że jeśli dalej będzie ufał Harry’emu, to źle się skończy - przekazał serwisowi jeden z informatorów. Tymczasem młodszych z braci po spotkaniu udzielił wywiadu, w którym zapewniał, że "zawsze mówi prawdę" i ma "czyste sumienie". Wypowiedź ta tylko pogłębiła napięcie. Według komentatorów William uznał to za kolejny dowód, że jego brat dalej nie zamierza zachowywać dyskrecji.

Meghan Markle pogłębiła konflikt pomiędzy księciem Williamem a Harrym? Zaskakujące doniesienia mediów

Napiętej sytuacji pomiędzy braćmi nie poprawiło zachowanie Meghan Markle. Księżna Sussex podczas Tygodnia Mody w Paryżu opublikowała w mediach społecznościowych filmik, na którym przejeżdża samochodem przez Pont de l’Alma - miejsce tragicznego wypadku księżnej Diany. Dla Williama, który od lat unika publicznego mówienia o śmierci matki, miało to być jak policzek. - Dla niego to miejsce jest święte (...). To była ostateczna zniewaga (...). - powiedział z kolei informator Roba Shutera. Zobacz więcej: Ekspert nie może uwierzyć w to, co zrobiła Markle. Chodzi o wypadek księżnej Diany.