Księżna Kate odwiedziła Oxford, gdzie spotkała się z wolontariuszami organizacji charytatywnej Home-Start. Celem jej wizyty było wsparcie inicjatywy pomagającej rodzinom i małym dzieciom w pierwszych latach życia. Na to wydarzenie wybrała elegancki, zielony komplet zaprojektowany przez Victorię Beckham, który od razu przyciągnął uwagę mediów i fanów mody.

Księżna Kate w Oxfordzie. Zachwyciła zielonym zestawem od Victorii Beckham

Podczas spotkania księżna Kate rozmawiała z jedną z mam korzystających z pomocy organizacji. Kobieta nie kryła wzruszenia po rozmowie z przyszłą królową. - To, że zostałam wysłuchana, znaczyło dla mnie bardzo wiele. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że będę dzielić się swoją historią z księżną, a ona była taka miła i szczerze zainteresowana - powiedziała.

Wizyta księżnej zbiegła się z rozpoczęciem nowego szkolenia dla wolontariuszy Home-Start. Oparte jest ono na filmach animowanych, które zostały opublikowane w sierpniu przez Centrum Wczesnego Dzieciństwa działające w ramach Królewskiej Fundacji Kate. Materiały te mają na celu pokazanie, jak codzienne chwile bliskości wpływają na rozwój dziecka. Kate, jak zawsze, połączyła królewskie obowiązki z subtelnym, ale wyrazistym przekazem - tym razem dotyczącym znaczenia wsparcia rodzicielstwa i wczesnej edukacji. Podczas wydarzenia księżna Walii zachwyciła stylizacją, wybierając perfekcyjnie skrojony oliwkowy garnitur projektu Victorii Beckham. Całość uzupełniła bluzką w tym samym odcieniu oraz subtelną biżuterią. Stylizację zobaczycie w naszej galerii:

