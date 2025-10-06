Meghan Markle od lat znajduje się na medialnym świeczniku. Według wielu żonę księcia Harry'ego albo się kocha - albo nienawidzi. Może o tym świadczyć m.in. kolejna kontrowersja z jej udziałem. Tym razem dotyczy ona wyjazdu Meghan do Paryża, gdzie wybrała się na pokaz mody Balenciagi. W mediach głośno zrobiło się jednak na temat instagramowego wpisu gwiazdy.

Meghan Markle pod ostrzałem internautów. "Co ona sobie myślała". Chodzi o księżną Dianę

W sobotę 4 października Markle udała się na wspominany pokaz mody w Paryżu. Żona księcia chętnie relacjonowała wydarzenie w mediach społecznościowych, dodając wiele zdjęć oraz nagrań. Jedno z nich szczególnie przykuło uwagę internautów. Na InstaStories Meghan pokazała, jak podróżuje przez ulicy stolicy mody luksusową limuzyną. Użytkownicy dostrzegli, że gwiazda przejeżdżała przy tym m.in. obok miejsca, w którym w 1997 roku zginęła w wypadku samochodowym księżna Diana - matka jej męża. Wpis ten wywołał prawdziwą burzę w internecie.

"Nie rozumiem, co ona sobie myślała - cóż, na pewno nie myślała. Żaden doradca nie doradziłby zrobienia czegoś tak dziwnego. Ma pełne prawo uczestniczyć w wydarzeniach modowych, ale dzielenie się filmem, który w jakikolwiek sposób wiąże się z tragiczną śmiercią księżnej Walii, jest nie do uwierzenia. (...) Niemożliwe, żeby jej celem było okazanie braku szacunku, ale to kolejny przykład, gdy Sussex robią coś, co nie ma żadnego sensu" - ocenił dosadnie w rozmowie z "Daily Mail" ekspert ds. rodziny królewskiej Richard Fitzwilliams.

Meghan Markle w przeszłości podpadła fanom czymś innym. Także dotyczyło to księżnej Diany

Przypomnijmy, że w połowie bieżącego roku Markle również zdaniem internautów zaliczyła pewną wpadkę. Żona księcia poinformowała wtedy, że 1 lipca do oferty jej marki "As Ever" zostaną dodane wina. Fani rodziny królewskiej nie przyjęli tej wiadomości zbyt pozytywnie, gdyż właśnie 1 lipca wypada rocznica urodzin księżnej Diany. "Tandetne zachowanie. Już nic mnie nie zdziwi w jej wykonaniu", "Żeruje na pamięci Diany", "Ona wykorzystuje Dianę, by sprzedawać wino" - komentowali w mediach społecznościowych użytkownicy.