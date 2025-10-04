Książę William w nowym projekcie postanowił otworzyć się na temat sfery rodzinnej, następcy tronu oraz konfliktu z księciem Harrym, który ciągnie się kolejny rok. Na takie refleksje ze strony syna króla wielu czekało. Dzięki otwartości księcia dowiedzieliśmy się także, co słychać u księżnej Kate. Jesteście ciekawi tych informacji?

Książę William zapytany o nowotwór żony. Wszystko jasne

W wywiadzie z Eugene'em Levym książę został zapytany o kwestię zdrowia ukochanej. W 2024 roku poinformowała świat o wycofaniu się z obowiązków ze względu na nowotwór. Przygotowała wówczas specjalny materiał, w którym wyjawiła trudną prawdę. Przeszła chemioterapię, która była dramatycznym etapem nie tylko dla niej, ale i najbliższych. Jej mąż przyznał po roku, że był to bardzo ciężki etap. Dla Apple TV+ potwierdził, że oznaki choroby ustępują. - Wszystko jest w porządku. Wszystko postępuje we właściwym kierunku, co jest bardzo dobrą wiadomością - przekazał książę William. - Tak, jest... To świetna wiadomość - tak odpowiedział prowadzącemu na pytanie o remisję u księżnej Kate.

Książę William o tym, czy jego najstarszy syn będzie kiedyś królem. Wtem wspomniał o napiętych stosunkach z własnym bratem

Książę George w przyszłości może objąć tron. Dziś ma 12 lat, uczęszcza do szkoły i ma świadomość tego, co czeka go w nadchodzących latach. Często pokazuje się u boku znanych rodziców, zachowując przy tym należytą powagę. Książę William został również zapytany o kwestię przyszłości syna w królewskich kręgach. - To interesujące pytanie i bardzo ważne. Jest wiele rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę - przekazał. Chce, aby syn był dumny z rodzinnych działań i tradycji. Nieoczekiwanie wspomniał o relacjach z bratem. - Mam nadzieję, że nie wrócimy do niektórych praktyk z przeszłości, z którymi Harry i ja musieliśmy się zmagać — i zrobię wszystko, by do tego nie doszło - przekazał książę William. - Myślę, że można powiedzieć, że zmiana jest na mojej liście. Zmiana na lepsze. I cieszę się z tego, nie boję się jej. To mnie ekscytuje — możliwość wprowadzenia zmian, które są potrzebne - uzupełnił.