To pierwsze takie wydarzenie od 25 lat. Wiadomo, kto obejmie tron w Luksemburgu!

Luksemburg to jedna z europejskich monarchii konstytucyjnych. Nie da się ukryć, że ta rodzina królewska nie cieszy się taką popularnością, jak royalsi brytyjscy. Nie oznacza to, że życie luksemburskiej rodziny królewskiej nie jest szeroko komentowane w mediach. 3 października wypadł wyjątkowy dzień. Tego dnia książę koronny Wilhelm oficjalnie obejmie tron po swoim ojcu, wielkim księciu Henryku. Trwają uroczystości z tej okazji.

REKLAMA

Zobacz wideo Bohosiewicz podsumowała życie w Hiszpanii. Mówi o cenach

Wielkie wydarzenie w Luksemburgu. Kto obejmie tron?

Na luksemburskim tronie od 2000 do 2025 roku zasiadał wielki książę Henryk z dynastii Burbonów. Objął panowanie po abdykacji swojej matki, wielkiej księżnej Karoliny. Henryk wraz z wielką księżną Marią Teresą doczekali się piątki dzieci, z których najstarszy jest książę Wilhelm. Obecnie ma 43 lata. W 2012 roku książę Luksemburga wziął sobie za żonę Stefanię, hrabiankę de Lannoy. W 2020 roku na świat przyszedł ich pierwszy syn Karol. Dwa lata temu książęca para pochwaliła się narodzinami kolejnego potomka. 3 października przypada koniec panowania wielkiego księcia Henryka. Z tej okazji pałac udostępnił portrety, które upamiętniają to wydarzenie. Warto podkreślić, że to pierwsza taka zmiana od 25 lat.

Jak wygląda uroczystość przejęcia tronu w Luksemburgu?

Wielki książę Henryk 3 października oficjalnie złożył akt abdykacji, przekazując władzę swojemu synowi. Po ceremonii, Książę Wilhelm złożył przysięgę w Izbie Deputowanych. Pojawił się też na balkonie Pałacu Wielkoksiążęcego i pomachał do mieszkańców. Kolejnym punktem programu będzie przyjęcie organizowane przez rząd, w którym wezmą udział przedstawiciele instytucji państwowych oraz korpusu dyplomatycznego. Wszystko zakończy się uroczystą kolacją w pałacu. Obchody zaplanowane są na cały najbliższy weekend. W sobotę Wilhelm i jego żona wezmą udział w serii oficjalnych wydarzeń w różnych miastach. Niedziela natomiast rozpocznie się od nabożeństwa w katedrze Notre Dame w Luksemburgu. ZOBACZ TEŻ: Zaskakujące doniesienia! Książę Harry wciąga księcia Williama i księżną Kate w batalię prawną