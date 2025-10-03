Książę Harry i książę William od długiego czasu ze sobą nie rozmawiają. Konflikt między braćmi pozostaje jednym z najbardziej nagłośnionych tematów w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Ich wzajemne relacje nadal są napięte, mimo że od ostatnich publicznych wypowiedzi na swój temat minęło już sporo czasu. Ostatnio jednak książę William poruszył temat młodszego brata. Wrócił na chwilę do dzieciństwa.

Książę William dawno nie wypowiadał się na temat swojego brata. Aż do teraz

Książę William w niedawnej rozmowie z Eugene'em Levym w programie "The Reluctant Traveller With Eugene Levy" odpowiadał na pytanie o przyszłość swojej roli jako następcy tronu. Wtem po raz pierwszy od miesięcy odniósł się do swojego brata, księcia Harry'ego. Kiedy rozmowa zeszła na temat ewentualnej przyszłości jego syna George'a jako króla, książę William wyraził pewne obawy dotyczące przeszłości. Odniósł się do obecnych realiów w rodzinie królewskiej. "To ciekawe pytanie. Bo jest wiele rzeczy, które należy wziąć pod uwagę. Ale oczywiście chcę stworzyć świat, w którym mój syn będzie dumny z tego, co robimy, świat i pracę, które naprawdę wpływają na życie ludzi w pozytywny sposób. To jednak wiąże się z tym, że mam nadzieję, iż nie wrócimy do niektórych praktyk z przeszłości, których my z Harrym musieliśmy doświadczać - i zrobię wszystko, co w mojej mocy, abyśmy nie cofnęli się do tej sytuacji" - powiedział książę William, nawiązując do dorastania w rodzinie królewskiej. Myślicie, że Harry i William kiedyś się pogodzą?

Książę Harry o pojednaniu z ojcem. Wszystko wyjaśnione

Książę Harry o pojednaniu z ojcem. Wszystko wyjaśnione

Książę Harry i król Karol III widzieli się 10 września. 26 września na portalu The Sun pojawiły się doniesienia o tym, że spotkanie było "wyjątkowo formalne" i sprawiało, że Harry czuł się jak "oficjalny gość", a nie członek rodziny. Rzecznik księcia od razu rozwiał plotki i stanowczo temu zaprzeczył. "Doniesienia na temat tonu spotkania są absolutnie fałszywe. Cytaty przypisane do niego to czysta fikcja, prawdopodobnie zasiana przez osoby, które chcą sabotować jakiekolwiek pojednanie między ojcem a synem. Najwyraźniej te same źródła ujawniły także szczegóły dotyczące wymiany prezentów" - przekazał rzecznik. Szczegóły całej sytuacji znajdziecie TUTAJ.