Księżna Kate podbiła serca poddanych wraz z dołączeniem do rodziny królewskiej w 2011 roku, gdy wyszła za księcia Williama. 43-latka jest bez dwóch zdań wciąż jedną z ulubienic opinii publicznej. Kate traktuje się przy tym również jako jedną z najbardziej stylowych royalsów, której modowe wybory niemal zawsze są uznawane za strzały w dziesiątkę. Jak się okazuje, księżna wykorzystuje do tego pewien trik, dotyczący noszenia butów.

Zobacz wideo Joanna Horodyńska o stylu księżnej Kate. "Wzorowy". Ma jednak jedno "ale"

Księżna Kate nosi za duże buty. Ma jednak ważny powód

Do niemal codziennych obowiązków księżnej należy udział w różnych oficjalnych wydarzeniach, podczas których często wymagany jest odpowiedni strój. Kate zawsze prezentuje się gracją i elegancją, a w większości przypadków jej stylizacje są uzupełniane o buty na obcasie. Jak wiadomo, noszenie takowych nie należy jednak do najprzyjemniejszych. Z tego też powodu żona księcia ma korzystać z modowego triku, który polega na noszeniu za dużych o jeden rozmiar butów.

Jak podają brytyjskie media, księżna Kate zakłada za duże buty dla własnego komfortu, a nadmiarową przestrzeń wewnątrz obcasów wypełnia m.in. miękkim, naturalnym materiałem. Takim sposobem może bez problemu spędzać całe dnie w eleganckich butach. Co ciekawe, inni członkowie rodziny królewskiej również mają rzekomo korzystać z tego prostego rozwiązania.

Prawda na temat ślubnego makijażu księżnej Kate ujrzała światło dzienne. Makijażystka komentuje

Księżna Kate od początku przyciągała uwagę. Jej ślubna kreacja zapisała się na kartach historii jako jedna z najbardziej stylowych. Co ciekawe, dotychczasowo podawano też, że panna młoda miała samodzielnie wykonać swój makijaż. Prawdę na ten temat postanowiła jednak po latach wyjawić słynna makijażystka Bobbi Brown. W wywiadzie ujawniła, że za ślubnym lookiem Kate stała tak naprawdę jedna z jej współpracownic. - Nie zrobiłam jej makijażu. Żałuję, że tego nie zrobiłam. To była jedna z moich artystek, Hannah Martin - opowiedziała w podcaście "Breaking Beauty" specjalistka. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Kate przekonywała, że sama malowała się na swój ślub. Makijażystka zabrała głos".