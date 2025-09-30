Gary Oldman ma powody do dumy. Otrzymał tytuł od księcia Williama

Gary Oldman jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej cenionych brytyjskich aktorów. Z tego też powodu rodzina królewska postanowiła wyróżnić artystę. 30 września na zamku Windsor odbyło się wydarzenie, podczas którego książę William uhonorował Oldmana najważniejszym wyróżnieniem - tytułem szlacheckim.
Aktor otrzymał wyróżnienie za wybitny wkład w rozwój sztuki dramatycznej. Rodzina królewska zdecydowała docenić jego wieloletnią pracę na planach filmowych, na których wykazał się wszechstronnością i talentem. Przypomnijmy, że kariera Oldmana rozkręciła się jeszcze w latach 90., gdy wcielił się w rolę Lee Harveya Oswalda w filmie "JFK" oraz w tytułowego wampira w "Drakuli". Wcześniej zagrał także m.in. Sida Viciousa w filmie biograficznym o artyście. Na przestrzeni kolejnych lat mogliśmy oglądać go również w m.in.: "Leonie zawodowcu", "Piątym elemencie", "Batmanie", czy w serii filmów o Harrym Potterze. W ostatnim czasie sporo mówi się także o roli Oldmana w serialu "Kulawe konie".
Oprócz gwiazdora, tego samego dnia tytuł szlachecki od księcia William otrzymały też aktorka Samantha Morton oraz piłkarka Rachel Daly.
W ostatnich miesiącach rodzina królewska uhonorowała również tytułem szlacheckim innych, cenionych Brytyjczyków. Znalazł się wśród nich m.in. David Beckham, który został mianowany na rycerza przez króla Karola III w czerwcu bieżącego roku. Byłego piłkarza oraz jego rodzinę ma przy tym łączyć wyjątkowa więź z royalsami. Beckham był obecny podczas ślubu księcia Williama i księżne Kate w 2011 roku, jak i podczas zaślubin księcia Harry'ego oraz Meghan Markle w 2018 roku. Co ciekawe, gwiazdor ma także przyjaźnić się prywatnie z samym królem Karolem, z którym znalazł wspólny język za sprawą pasji do ogrodnictwa. Więcej na ten temat znajdziecie w artykule: "David Beckham pasowany na rycerza. Otrzymał odznaczenie z rąk króla Karola III".
