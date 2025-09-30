Gary Oldman ma powody do dumy. Otrzymał tytuł od księcia Williama

Gary Oldman jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej cenionych brytyjskich aktorów. Z tego też powodu rodzina królewska postanowiła wyróżnić artystę. 30 września na zamku Windsor odbyło się wydarzenie, podczas którego książę William uhonorował Oldmana najważniejszym wyróżnieniem - tytułem szlacheckim.

Gary Oldman otrzymał tytuł szlachecki z ręki księcia Williama. Wszystko za sprawą jego ponadczasowych występów

Aktor otrzymał wyróżnienie za wybitny wkład w rozwój sztuki dramatycznej. Rodzina królewska zdecydowała docenić jego wieloletnią pracę na planach filmowych, na których wykazał się wszechstronnością i talentem. Przypomnijmy, że kariera Oldmana rozkręciła się jeszcze w latach 90., gdy wcielił się w rolę Lee Harveya Oswalda w filmie "JFK" oraz w tytułowego wampira w "Drakuli". Wcześniej zagrał także m.in. Sida Viciousa w filmie biograficznym o artyście. Na przestrzeni kolejnych lat mogliśmy oglądać go również w m.in.: "Leonie zawodowcu", "Piątym elemencie", "Batmanie", czy w serii filmów o Harrym Potterze. W ostatnim czasie sporo mówi się także o roli Oldmana w serialu "Kulawe konie".

Oprócz gwiazdora, tego samego dnia tytuł szlachecki od księcia William otrzymały też aktorka Samantha Morton oraz piłkarka Rachel Daly.

Tytuł szlachecki powędrował niedawno także do Davida Beckhama. Były piłkarz jest przyjacielem rodziny królewskiej

W ostatnich miesiącach rodzina królewska uhonorowała również tytułem szlacheckim innych, cenionych Brytyjczyków. Znalazł się wśród nich m.in. David Beckham, który został mianowany na rycerza przez króla Karola III w czerwcu bieżącego roku. Byłego piłkarza oraz jego rodzinę ma przy tym łączyć wyjątkowa więź z royalsami. Beckham był obecny podczas ślubu księcia Williama i księżne Kate w 2011 roku, jak i podczas zaślubin księcia Harry'ego oraz Meghan Markle w 2018 roku. Co ciekawe, gwiazdor ma także przyjaźnić się prywatnie z samym królem Karolem, z którym znalazł wspólny język za sprawą pasji do ogrodnictwa. Więcej na ten temat znajdziecie w artykule: "David Beckham pasowany na rycerza. Otrzymał odznaczenie z rąk króla Karola III".