Księżna Kate ma napięty grafik w każdym tygodniu. Przy okazji jej przemówień i innych aktywności możemy podziwiać jej dorastające dzieci. Znana trójka rojalsów lubi "Harry'ego Pottera", dlatego też ich znani rodzice nie mogli przepuścić okazji zbadania kulis powstającego serialu o słynnym czarodzieju. Zdjęcia odbywają się nieopodal rezydencji rodziny. Plan wzbudził także zainteresowanie u kontrowersyjnego rojalsa.

Księżna Kate ominęła spotkanie z księciem. On zabrał na plan wnuki

Dzieci księżnej Kate i księcia Williama miały być podekscytowane wizytą na planie serialu. Spotkały się z aktorami i mogły liczyć na wiele atrakcji. Książę Louis odbył przejażdżkę życia - mowa o skorzystaniu z Hogwarts Expressu, czyli słynnego pociągu z filmu o Potterze. "Daily Mirror" podaje, że planem zdjęciowym zainteresował się także książę Andrzej, który nie jest najbardziej lubianą postacią w królewskich kręgach. Pojawił się w Windsor Great Park z wnukami, co wielu zaskoczyło. Przypomnijmy, że jego wizerunek bardzo się pogorszył odkąd wyszła na jaw jego bliska znajomość z przestępcą Jeffreyem Epsteinem. "To było trochę dziwne, że się pojawił, ale wspaniale było widzieć, jak dzieci świetnie się bawią. Były zajęte oglądaniem Ekspresu do Hogwartu i naprawdę wydawało się, że to dla nich magiczny czas" - podaje informator. Podobno książę William ograniczył kontakt z księciem Andrzejem. Tak też miał zrobić sam król Karol III.

Księżna Kate chorowała na raka. Jej mąż zabrał głos

Nowotwór księżnej Kate był druzgocącą wiadomością dla całego świata. Żona księcia wycofała się z życia publicznego i co pewien czas informowała w mediach o postępach w leczeniu. Po chemioterapii i wsparciu rodziny wróciła do dawnych obowiązków. Jak ten trudny okres znieśli jej bliscy? Książę William nareszcie przerwał milczenie. - Szczerze? To było straszne. To był najprawdopodobniej najtrudniejszy rok w moim życiu - wyznał syn króla dla Apple TV, mówiąc o 2024 roku. Przypomnijmy, że król Karol także chorował na nowotwór. - Podziwiam ich, ale z osobistego punktu widzenia, to było po prostu brutalne - dodał książę William.