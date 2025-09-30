Księżna Kate ma napięty grafik w każdym tygodniu. Przy okazji jej przemówień i innych aktywności możemy podziwiać jej dorastające dzieci. Znana trójka rojalsów lubi "Harry'ego Pottera", dlatego też ich znani rodzice nie mogli przepuścić okazji zbadania kulis powstającego serialu o słynnym czarodzieju. Zdjęcia odbywają się nieopodal rezydencji rodziny. Plan wzbudził także zainteresowanie u kontrowersyjnego rojalsa.
Dzieci księżnej Kate i księcia Williama miały być podekscytowane wizytą na planie serialu. Spotkały się z aktorami i mogły liczyć na wiele atrakcji. Książę Louis odbył przejażdżkę życia - mowa o skorzystaniu z Hogwarts Expressu, czyli słynnego pociągu z filmu o Potterze. "Daily Mirror" podaje, że planem zdjęciowym zainteresował się także książę Andrzej, który nie jest najbardziej lubianą postacią w królewskich kręgach. Pojawił się w Windsor Great Park z wnukami, co wielu zaskoczyło. Przypomnijmy, że jego wizerunek bardzo się pogorszył odkąd wyszła na jaw jego bliska znajomość z przestępcą Jeffreyem Epsteinem. "To było trochę dziwne, że się pojawił, ale wspaniale było widzieć, jak dzieci świetnie się bawią. Były zajęte oglądaniem Ekspresu do Hogwartu i naprawdę wydawało się, że to dla nich magiczny czas" - podaje informator. Podobno książę William ograniczył kontakt z księciem Andrzejem. Tak też miał zrobić sam król Karol III.
Nowotwór księżnej Kate był druzgocącą wiadomością dla całego świata. Żona księcia wycofała się z życia publicznego i co pewien czas informowała w mediach o postępach w leczeniu. Po chemioterapii i wsparciu rodziny wróciła do dawnych obowiązków. Jak ten trudny okres znieśli jej bliscy? Książę William nareszcie przerwał milczenie. - Szczerze? To było straszne. To był najprawdopodobniej najtrudniejszy rok w moim życiu - wyznał syn króla dla Apple TV, mówiąc o 2024 roku. Przypomnijmy, że król Karol także chorował na nowotwór. - Podziwiam ich, ale z osobistego punktu widzenia, to było po prostu brutalne - dodał książę William.
