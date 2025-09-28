Meghan Markle i książę Harry mają bardzo napięty grafik. 20 września pojawili się na charytatywnej gali One805LIVE!, która odbyła się w posiadłości Kevina Costnera. "Książę Harry wyglądał na zrelaksowanego, wchodząc na scenę z mikrofonem w dłoni, by przemówić do tłumu. Meghan promieniała obok niego, obejmując go uspokajająco w talii, gdy stali zjednoczeni w blasku reflektorów" - opisywał hellomagazine.com. Meghan Markle jest także aktywna w mediach społecznościowych.

Meghan Markle zaprezentowała pokój w willi. Pokazała psa

Meghan Markle ma ponad cztery mln obserwujących na swoim instagramowym profilu. To właśnie na tej platformie 15 września złożyła życzenia urodzinowe mężowi. To nie koniec prywatnych treści na profilu Meghan Markle. Tym razem pokazała zdjęcie przytulnego salonu w willi w Montecito. Na zamieszczonym kadrze widać m.in. biały fotel z kocem marki Hermès za 2000 dolarów, na którym spał jej pies. Obok mebla znalazła się szafka i wielki bukiet kwiatów owiniętych koronką królowej Anny. "Z różami ogrodowymi i koronką królowej Anny (i bardzo śpiącą Mią). Wyglądacie ślicznie, drogie panie" - czytamy w opisie kadru. Taka fotografia to prawdziwa rzadkość, bo Meghan unika pokazywania wnętrz swojego domu. Nawet jej program "Z miłością, Meghan" kręcony był w wynajętej do tego przestrzeni. Zdjęcie opublikowane przez Meghan Markle znajdziecie w naszej galerii.

Książę Harry chciałby przeprowadzić się do Wielkiej Brytanii? Zaskakujące kulisy rozmowy

Brytyjska piosenkarka Joss Stone porozmawiała z hellomagazine.com. Kobieta miała spotkać się z księciem Harrym i rozmawiać z nim o Wielkiej Brytanii. Gwiazda niedawno przeniosła się z rodziną ze Stanów Zjednoczonych do ojczyzny syna króla Karola III. - Mówił, jak wspaniałe są tutejsze szkoły i jak ważna jest dla dzieci społeczność. Miło było się z nim tym podzielić, bo właśnie dlatego poczuliśmy się zachęceni do powrotu - dodała Stone, opowiadając o przeprowadzce swojej rodziny. - Pytał o to, jak się zadomowiliśmy. Był bardzo ciepły i bezpośredni, jak zawsze - mówiła i zasugerowała, że być może książę chce wrócić do Wielkiej Brytanii. - Może też się przeprowadzi. To byłoby miłe - skomentowała na koniec Stone.