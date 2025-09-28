Księżna Kate po długiej przerwie wróciła do królewskich obowiązków. Na początku września w towarzystwie księcia Williama odwiedziła Muzeum Historii Naturalnej, gdzie zaskoczyła wszystkich nową fryzurą. Później olśniła na spotkaniu z Trumpami. Tym razem pokazała się w zupełnie innej odsłonie. Jako królewska patronka Rugby Football Union (RFU) postanowiła wesprzeć reprezentację Anglii. Zdjęcie, które wrzuciła na swój profil, zachwyciło jej fanów.

Księżna Kate w... kowbojskim kapeluszu. W komentarzach zaroiło się od komplementów

"Powodzenia, Anglio! Życzymy drużynie Czerwonych Róż powodzenia w dzisiejszym finale Pucharu Świata w rugby kobiet na stadionie Twickenham. Jesteśmy z was bardzo dumni!" - napisała księżna Kate w najnowszym poście. Do słów wsparcia dołączyła zdjęcie, na którym pozuje z członkiniami reprezentacji. Uśmiechnięta Kate zarzuciła na głowę kowbojski kapelusz, który spodobał się jej fanom. "Nasza patronka, która zawsze daje z siebie wszystko", "To zdjęcie wywołuje tyle uśmiechu!", "Ach, co za urocze nowe zdjęcie. Czerwone Róże mają cudowną patronkę! Powodzenia dzisiaj dziewczynom", "Kocham to ujęcie i kocham ten kapelusz" - czytamy. Zdjęcie znajdziecie poniżej.

Donald Trump oczarowany urodą księżnej Kate. Ekspertka zwróciła mu uwagę

Podczas spotkania książęcej pary z Trumpami doszło do niecodziennych scen. Prezydent Stanów Zjednoczonych zdecydował się na komplement w kierunku księżnej Walii. - Jesteś piękna, tak piękna - wypalił w jej stronę. To jednak nie wszystko. Baczni obserwatorzy zauważyli również, że Trump wyjątkowo mocno uścisnął jej dłoń, co wielu uznało za przekroczenie granic. W rozmowie z Plotkiem głos na ten temat zabrała Iwona Kielzner - autorka książek o brytyjskiej rodzinie królewskiej. - Komplementowanie urody żony następcy tronu i przyszłej królowej, nawet w rozmowie, która odbywałaby się poza kamerami, jest niedopuszczalne - wyjaśniła. A co z mocnym uściskiem dłoni? - Coś takiego w ogóle nie powinno mieć miejsca. Moim zdaniem, jest znacznie gorszym uchybieniem niż komentowany negatywnie przez wszystkie angielskie media gest Michelle Obamy, która podczas wizyty w Wielkiej Brytanii w 2009 roku położyła rękę na plecach Elżbiety II - grzmiała. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.