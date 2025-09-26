26 września doszło do oficjalnego odsłonięcia nowego portretu króla Karola III i od dziś można go zobaczyć w szkockim parlamencie. Na wydarzeniu nie pojawił się sam monarcha, ale uczestniczyła w nim jego siostra, księżniczka Anna. Internauci ocenili obraz, porównując go do poprzedniego portretu, który odsłonięto przed rokiem. Byli niemal jednogłośni.

Król Karol III na nowym portrecie. Odsłoniła go jego siostra

Na portrecie możemy zobaczyć króla Karola III na tle ogrodów zamku Balmoral - letniej rezydencji brytyjskiej rodziny królewskiej. Monarcha pozuje w tradycyjnym szkockim kilcie wykonanym z tartanu. Podpiera się na ręcznie wykonanej lasce, która była prezentem od Mey Highland Games (coroczne wydarzenie sportowe). Zdjęcie króla zostało wykonane przez Millie Pilkington w 2024 roku. Monarcha przebywał wówczas w Highlands, a wszystko z okazji obchodów 25-lecia szkockiego parlamentu. Obraz został powieszony w głównej sali budynku, gdzie od 2011 roku wisi portret królowej Elżbiety II.

Na odsłonięciu obrazu pojawiła się księżniczka Anna. - To była przyjemność powitać Jej Królewską Wysokość Księżną Royal w Szkockim Parlamencie, aby odsłonić ten portret Jego Królewskiej Mości. Jest to uderzający obraz, który przypomina o miłości Jego Królewskiej Mości do Szkocji i serdecznym związku, jaki łączy go z tym krajem i jego mieszkańcami - przekazała przewodnicząca szkockiego parlamentu, Alison Johnstone.

Nowy portret króla Karola III. Co na to internauci?

Obraz przyciągnął uwagę wielu internautów, którzy tłumnie zaczęli go oceniać, przyrównując go do portretu sprzed roku, który wzbudził spore emocje. Tutaj przeczytasz dlaczego: Odwrócili krwawy portret króla Karola III do góry nogami. Widać ukryty symbol. Ciarki gwarantowane. "Ten portret jest wiele lepszy niż ostatni", "Milion razy lepszy niż ten okropny, czerwony obraz", "Piękny portret króla", "Wow! Ten portret wygląda naprawdę świetnie", "Co za klasa!" - pisali zachwyceni internauci pod postem rodziny królewskiej na Facebooku oraz Instagramie.