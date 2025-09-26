Królowa Letizia, król Filip i księżniczka Eleonora udali się 26 września do Nawarry - hiszpańskiej wspólnoty autonomicznej, by wziąć udział w oficjalnej wizycie. Jest to ważny wyjazd dla 19-letniej następczyni trony, gdyż pierwszy raz odwiedza ten region. Księżniczka nosi przy tym tytuł księżnej Viany, gminy w Nawarze, który ustanowiono ponad 600 lat temu.

Królowa Letizia i księżniczka Eleonora niczym siostry. Tak zaprezentowały się w Nawarze

Podczas dwudniowej wizyty w Nawarze rodzina królewska ma odwiedzić Pampelunę, Vianę, Leyre, Olite i Tudelę. W piątek hiszpańscy royalsi udali się do Pałacu Rządowego, gdzie obejrzeli historyczny zwój z tytułem księcia Viany. Pod budynkiem porozmawiali również z zebranymi poddanymi, którzy chętnie chcieli na własne oczy zobaczyć króla z rodziną. Portal Navarra.com podał, że księżniczka Eleonora miała nawet powiedzieć jednej z osób, z którą zrobiła sobie zdjęcie, iż jest "bardzo szczęśliwa".

Internauci zwrócili przy tym uwagę na stylizacje, w których tego dnia zaprezentowały się królowa z córką. Monarchini pojawiła się w Nawarze w dopasowanym, bordowym garniturze, podczas gdy księżniczka również postawiła na podobną opcję. Eleonora zdecydowała się jednak na granatowy garnitur z szerokimi spodniami. Obie prezentowały się bardzo elegancko.

Księżniczka Eleonora zakończyła niedawno ważny etap życia. Pojawiła się podczas oficjalnej gali

Przypomnijmy, że zaledwie w połowie lipca bieżącego roku następczyni hiszpańskiego tronu ukończyła roczną edukację wojskową w Szkole Wojskowej Marynarki Wojennej w Marin. Tuż po oficjalnym przyjęciu odznaczenia od swojego ojca wybrała się następnie na galę rozdania nagród "Pricesa de Girona 2025" - fundacji, która co roku nagradza młode osoby za wybitne osiągnięcia i działalność na rzecz społeczeństwa. To właśnie podczas tego wydarzenia Eleonora zdecydowała się na pierwsze publiczne wystąpienie, które dotyczyło jej patronatu nad imprezą. Także podczas tamtej gali zachwyciła poczuciem stylu.