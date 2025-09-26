Już 3 października na Apple TV zadebiutuje nowy program podróżniczy "The Reluctant Traveller" kanadyjskiego komika i aktora Eugene'a Levy'ego. Artysta przemierzy glob w celach eksploracji "najlepszej listy marzeń podróżniczych". Levy odwiedzi m.in. Stany Zjednoczone, Indie, Meksyk i Koreę Południową. Pierwszym miejscem podróży aktora był Londyn, gdzie postanowił zakosztować prawdziwego królewskiego życia. Levy odwiedził księcia Williama na zamku w Windsorze. Najpierw książę Walii osobiście oprowadził go po rezydencji, co możemy zobaczyć w zwiastunie programu, który już pojawił się w sieci. "Zapewniamy tę wycieczkę wszystkim. Robimy wszędzie spersonalizowane wycieczki" - zażartował przyszły król. Następnie dwójka udała się do lokalnego pubu. W bardziej kameralnej atmosferze książę William miał okazję otworzyć się na temat trudnych przeżyć związanych z chorobą jego żony, księżnej Kate.

Książę William o bolesnym doświadczeniach. "Najtrudniejszy rok mojego życia"

Książę William w poruszającym zwiastunie do nowego programu Apple TV przyznał, że 2024 rok był najtrudniejszym momentem w życiu, a jego rodzina była wystawiona na ogromną próbę. Książę Walii otworzył się na temat choroby nowotworowej ojca i swojej żony. Opowiedział także o samotnej podróży, jaką odbył do RPA, która miała miejsce w listopadzie. Syn króla Karola III przyznał, że próba poradzenia sobie ze wszystkimi trudnościami, jakie przyniosło im życie, i utrzymania wszystkiego na właściwym torze, była naprawdę trudna. Podkreślił, że tak skrajne doświadczenia kształtują człowieka.

Szczerze? To było straszne. To był najprawdopodobniej najtrudniejszy rok w moim życiu

- wyznał William. Książę Walii przyznał, że podziwia zarówno swojego ojca, jak i ukochaną, za to, jak dzielnie poradzili sobie z chorobą. "Podziwiam ich, ale z osobistego punktu widzenia, to było po prostu brutalne" - podsumował gorzko.

Książę William znajdował ukojenie w pracy. "Lubię to robić"

Książę William przyznał, że czasem miał problem z zachowaniem balansu między życiem prywatnym i zawodowym, ale to właśnie w pracy znajdował ukojenie w najtrudniejszych momentach, kiedy jego rodzina zmagała się ogromnymi trudnościami. "Chodzi o to, żeby po prostu wziąć się do roboty i iść dalej. Lubie swoją pracę. Lubię wyznaczać sobie tempo, ale także dbać o to, aby mieć czas dla mojej rodziny" - podsumował.