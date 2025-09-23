Stało się! William i Kate pojawili się w miejscu tragedii. Padły mocne słowa

Książę William i księżna Kate niedawno odwiedzili Southport. W ten sposób chcieli pokazać swoje wsparcie dla rodzin i społeczności głęboko dotkniętej tragicznym atakiem nożownika. Przypomnijmy, że do morderstwa doszło w lipcu 2024 roku podczas warsztatów tanecznych. W wyniku ataku zginęły trzy dziewczynki: sześcioletnia Bebe King, siedmioletnia Elsie Dot Stancombe i dziewięcioletnia Alice da Silva Aguiar. Wiele innych dzieci zostało poważnie rannych. Książę William i księżna Kate pojawili się w szkole dziewczynek.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak mieszkają Kate i William

Para książęca okazała wsparcie w Southport. Księżna Kate i książę William porozmawiali z dziećmi

We wrześniu 2025 roku odbyła się kolejna wizyta pary książęcej w Southport. Tym razem celem było odwiedzenie Farnborough Road Infant and Junior School, gdzie uczennicą była zmarła Elsie, a także zobaczenie nowego placu zabaw, stworzonego w Churchtown Primary School ku czci Alice i Bebe. Na miejscu książę William i księżna Kate zostali powitani przez dzieci, nauczycieli i rodziców zmarłych dziewczynek. Rozmawiali o tym, jak społeczność poradziła sobie z żałobą, a także o wsparciu uczniów, pracowników szkolnych i rodziny ofiar. Kate i William otrzymali bransoletkami przyjaźni z imieniem Bebe. Był to prezent od Lauren King, matki dziewczynki. Para książęca z dumą nosiła prezent podczas wizyty. Tego dnia księżna Kate postawiła na elegancki strój - spodnie garniturowe, różową koszulę i długi, szary płaszcz. William, z kolei, wystąpił w klasycznym czarnym garniturze.

Książę William wygłosił przemowę. Zwrócił się do rodzin ofiar

W trakcie wizyty William wygłosił specjalne słowa, skierowane do rodzin Alice, Bebe i Elsie oraz całej społeczności. "Do Alexa i Sergio, Lauren i Bena, Jenni i Davida, jesteście rodzicami połączeni żalem. Doświadczyliście takiego horroru, ale mimo to idziecie naprzód z godnością i siłą, tworząc najwspanialsze dziedzictwo dla waszych córek. Zawsze będziemy tu, by was wspierać. Dla wszystkich, których dotknął ten dzień, nigdy nie zostaniecie zapomniani" - mówił książę William. Kate i William spotkali się nie tylko z rodzinami, ale także z dziećmi, które przeżyły atak oraz z nauczycielami i personelem szkoły, by usłyszeć, jak żałoba wpływa na codzienne życie i jak wygląda wsparcie psychologiczne. Para książęca podkreśliła, że społeczność Southport wciąż jest w ich myślach i modlitwach. ZOBACZ TEŻ: Zachwycał się urodą Kate, złapał ją za rękę. Ekspertka bezlitośnie ocenia zachowanie Trumpa. "Niedopuszczalne"