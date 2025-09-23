"Najsmutniejsza księżna świata", bo właśnie tak określana jest księżna Charlene, ostatnio hucznie świętowała obchody 20-lecia księcia Alberta II na monakijskim tronie. Uroczystość odbyła się na Placu Pałacowym. Najpierw wyświetlono film dokumentalny podsumowujący najważniejsze momenty z ostatnich 20 lat rządów monarchy, a po emisji rodzina wyszła do zgromadzonego na placu tłumu. "Dzięki tobie Monako ma głos na świecie, a głos ten przemawia z jasnością, odwagą i sumieniem" - podkreślił obecny na uroczystości burmistrz Monako Georges Marsan. Tym razem żona księcia Alberta II wybrała się sama do Paryża, aby wziąć udział w tegorocznej gali Złotej Piłki, która organizowana jest przez "France Football". Księżna zachwyciła na uroczystości w białej, eleganckiej sukni.

Brytyjska rodzina królewska na małym i dużym ekranie. Dlaczego przyciąga aż taką uwagę?

Księżna Charlene zachwyciła w prostej sukni. Uznawana jest za jedną z najpiękniejszych

Księżna Charlene jest blisko związana ze sportem, bo przed laty była osiągającą sukcesy pływaczką. Brała nawet udział w igrzyskach olimpijskich. Żona księcia Alberta pochodzi z Rodezji i podczas igrzysk reprezentowała RPA. To właśnie księżna Charlene wyznaczono jako osobę przyznającą nagrodę Sokratesa za wyjątkowy gest na rzecz innych. Księżna Charlene, która uznawana jest za jedną z najpiękniejszych przedstawicielek rodziny królewskiej w Europie, wybrała na tę okazję białą, suknię do ziemi i zachwyciła prostotą kreacji. Minimalizm wybranego przez siebie stroju przełamała diamentowymi kolczykami i krwiście czerwoną pomadką. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Księżna Charlene podkreśliła, jak ważny jest dla niej sport. "To kluczowe narzędzie pokoju i socjalizacji"

Podczas swojego przemówienia księżna Charlene podkreśliła, że w Monako sport cieszy się dużym uznaniem, a księstwo w 2025 roku zostało nawet wybrane na Światową Stolicę Sportu. Żona księcia Alberta II dodała, że jako olimpijka podziela wizję sportu, który jest wzorcem i okazją do edukacji. "Mamy nadzieję, że poprzez promowanie sportu, odpowiadające mu wartości przyczyniają się do bardziej zrównoważonego rozwoju młodzieży. Obecność tutaj dziś wieczorem to uhonorowanie sportu jako kluczowego narzędzia pokoju i socjalizacji. Zanim więc uczcimy laureata Nagrody Sokratesa, chciałbym pogratulować wszystkim nominowanym za ich zaangażowanie i poświęcenie w tej dziedzinie" - podkreśliła.