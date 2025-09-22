Powrót na stronę główną
Tak książę Harry i Meghan zachowywali się na gali. Niebywałe, co zdradzili dziennikarze
Książę Harry wrócił już do Stanów Zjednoczonych. Niedługo potem syn króla Karola III oraz jego żona Meghan Markle pojawili się na gali charytatywnej. Ich zachowanie może zaskakiwać.
Książę Harry i Meghan Markle
Książę Harry i Meghan Markle na gali / Fot. East News / YouTube / CBS Sunday Morning

Książę Harry ma bardzo napięty grafik. 8 września brat księcia Williama przybył do Wielkiej Brytanii. Już pierwszego dnia wizyty złożył wieniec na grobie swojej babci królowej Elżbiety II w trzecią rocznicę jej śmierci. Dwa dni później spotkał się z ojcem pierwszy raz od prawie 20 miesięcy. - [Ojciec - przyp.red.] czuje się świetnie - opowiadał dziennikarzom podczas spotkania z Invictus Games. Po wyjeździe z ojczyzny książę Harry odwiedził także Ukrainę, a jednym z jego przystanków była Polska, o czym przeczytacie tutaj. Teraz wrócił do Stanów Zjednoczonych i pojawił się na ważnym wydarzeniu w Santa Barbara.

Meghan Markle i książę Harry na gali charytatywnej. Tak się zachowywali. "Promieniała obok niego"

20 września Meghan Markle i książę Harry pojawili się na charytatywnej gali One805LIVE!, która odbyła się w posiadłości Kevina Costnera. Podczas wydarzenia zbierano fundusze sprzęt oraz programy poprawy zdrowia psychicznego dla służb ratowniczych w hrabstwie Santa Barbara. Meghan Markle i książę Harry pojawili się wspólnie na scenie, a hellomagazine.com opisał szczegóły ich zachowania. "Książę Harry wyglądał na zrelaksowanego, wchodząc na scenę z mikrofonem w dłoni, by przemówić do tłumu. Meghan promieniała obok niego, obejmując go uspokajająco w talii, gdy stali zjednoczeni w blasku reflektorów" - czytamy na stronie. Po zdjęcia księcia Harry'ego i Meghan Markle z wydarzenia zapraszamy do naszej galerii. 

Meghan Markle pokazała się z innej strony. "Dopingowała zza kulis"

Według relacji hellomagazine.com książę Harry i Meghan Markle znaleźli także czas na rozmowę z lokalnymi urzędnikami. Dopisywały im humory. "Meghan śmiała się ciepło podczas rozmowy, wyraźnie czując się w swoim żywiole, swobodnie angażując się w rozmowę" - przekazano. Meghan Markle uważnie przyglądała się temu, co działo się na scenie podczas gali. "Dopingowała zza kulis, klaszcząc razem z wolontariuszami w identycznych koszulkach zrobionych na to wydarzenie, gdy występy rozgrywały się na scenie" - czytamy na stronie. 

