Książę Harry ma bardzo napięty grafik. 8 września brat księcia Williama przybył do Wielkiej Brytanii. Już pierwszego dnia wizyty złożył wieniec na grobie swojej babci królowej Elżbiety II w trzecią rocznicę jej śmierci. Dwa dni później spotkał się z ojcem pierwszy raz od prawie 20 miesięcy. - [Ojciec - przyp.red.] czuje się świetnie - opowiadał dziennikarzom podczas spotkania z Invictus Games. Po wyjeździe z ojczyzny książę Harry odwiedził także Ukrainę, a jednym z jego przystanków była Polska, o czym przeczytacie tutaj. Teraz wrócił do Stanów Zjednoczonych i pojawił się na ważnym wydarzeniu w Santa Barbara.

Meghan Markle i książę Harry na gali charytatywnej. Tak się zachowywali. "Promieniała obok niego"

20 września Meghan Markle i książę Harry pojawili się na charytatywnej gali One805LIVE!, która odbyła się w posiadłości Kevina Costnera. Podczas wydarzenia zbierano fundusze sprzęt oraz programy poprawy zdrowia psychicznego dla służb ratowniczych w hrabstwie Santa Barbara. Meghan Markle i książę Harry pojawili się wspólnie na scenie, a hellomagazine.com opisał szczegóły ich zachowania. "Książę Harry wyglądał na zrelaksowanego, wchodząc na scenę z mikrofonem w dłoni, by przemówić do tłumu. Meghan promieniała obok niego, obejmując go uspokajająco w talii, gdy stali zjednoczeni w blasku reflektorów" - czytamy na stronie. Po zdjęcia księcia Harry'ego i Meghan Markle z wydarzenia zapraszamy do naszej galerii.

Meghan Markle pokazała się z innej strony. "Dopingowała zza kulis"

Według relacji hellomagazine.com książę Harry i Meghan Markle znaleźli także czas na rozmowę z lokalnymi urzędnikami. Dopisywały im humory. "Meghan śmiała się ciepło podczas rozmowy, wyraźnie czując się w swoim żywiole, swobodnie angażując się w rozmowę" - przekazano. Meghan Markle uważnie przyglądała się temu, co działo się na scenie podczas gali. "Dopingowała zza kulis, klaszcząc razem z wolontariuszami w identycznych koszulkach zrobionych na to wydarzenie, gdy występy rozgrywały się na scenie" - czytamy na stronie.