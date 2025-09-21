Książę Harry nie może narzekać na brak zajęć. Praktycznie cały wrzesień spędza na podróżach, z dala od rodziny, która na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych. Każda jego wizyta w Wielkiej Brytanii daje ludziom nadzieję na to, że może nareszcie dojdzie do jego pogodzenia się z ojcem. Czy ostatnie spotkanie z królem poskutkuje lepszą relacją?

REKLAMA

Zobacz wideo Książę William i księżna Kate wreszcie się pokazali po przerwie

Książę Harry i jego tajna wizyta w rodzinnych kręgach. Chciał zostać na dłużej?

Nie jest tajemnicą, że książę Harry nie ma przyjacielskich stosunków z własnym bratem. Z królem Karolem III sytuacja może wyglądać nieco inaczej. Według informatora "Hello!" mąż Meghan Markle miał żałować, że jego czterodniowa wizyta w Wielkiej Brytanii nie potrwała dłużej. "Uwielbia spotykać się z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami" - dowiadujemy się. Źródło przypomina także o ostatniej wizycie księcia w Ukrainie. "Żałował tylko, że nie mógł zostać dłużej i spotkać się z większą liczbą osób, ale spotkania na Ukrainie od dawna były w jego kalendarzu i zależało mu na tym, żeby być tam osobiście i zobaczyć rozwijającą się działalność Fundacji Invictus Games oraz postępy w Superhumans" - czytamy. Książę Harry miał podczas krótkiej delegacji w Wielkiej Brytanii odwiedzić także księcia Kentu. Najwięcej emocji budzi jednak potajemne spotkanie księcia z jego własnym ojcem. Na razie nie jest wiadome, o czym rozmawiali.

Książę Harry może myśleć na poważnie o Wielkiej Brytanii?

Wspominaliśmy niedawno o pogłoskach dotyczących rzekomego powrotu księcia Harry'ego do Wielkiej Brytanii na stałe. Mógłby się przenieść do ojczyzny z żoną i dziećmi, na które czekają świetne szkoły. Joss Stone zdradziła "Hello!" szczegóły spotkania z księciem, podczas którego zachwalał Wielką Brytanię. - Mówił, jak wspaniałe są tutejsze szkoły i jak ważna jest dla dzieci społeczność - dowiedzieliśmy się. - Miło było się z nim tym podzielić, bo właśnie dlatego poczuliśmy się zachęceni do powrotu - uzupełniła. Być może książę Harry znowu zmieni swoje życie i porzuci Stany Zjednoczone. Na ten moment brakuje jednak oficjalnych sygnałów.