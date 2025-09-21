Ostatnio w mediach głośno było o wizycie księcia Harry'ego w Wielkiej Brytanii, podczas której doszło do przełomowego spotkania z królem Karolem III. Ojciec i syn widzieli się pierwszy raz od półtora roku. Następnie Harry wybrał się w podróż do Ukrainy, gdzie rzekomo miał spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim. Książę zdążył już wrócić do Stanów Zjednoczonych, gdzie na co dzień mieszka wraz z rodziną. 20 września on i Meghan Markle wybrali się na galę charytatywną.

Harry i Meghan Markle w pierwszym wspólnym wystąpieniu po wizycie księcia u króla Karola III

Książę wraz z małżonką pojawili się na koncercie One805LIVE!, co wzbudziło spore poruszenie. Wydarzenie, które odbywało się w posiadłości Kevina Costnera, miało na celu zebranie funduszy na niezbędny sprzęt oraz programy poprawy zdrowia psychicznego dla służb ratowniczych w hrabstwie Santa Barbara. Na koncercie pojawili się m.in. Trisha Yearwood, Good Charlotte, a także zespół The Fray. Markle pojawiła się na wydarzeniu w granatowej sukience z odkrytymi ramionami, do której dopasowała brązowe szpilki. Harry wybrał sportową marynarkę, ciemną koszulę i eleganckie spodnie.

W pewnym momencie para pojawiła się razem na scenie. Meghan uścisnęła męża, a następnie stanęła z boku, by przyglądać się temu, jak Harry wręcza nagrodę szefowi straży pożarnej w hrabstwie Santa Barbara Markowi Hartwigowi.

Książę Harry chce wrócić do Wielkiej Brytanii?

Obecnie książę Harry wraz z Meghan i dwójką dzieci - sześcioletnim Archiem i czteroletnią Lilibet -mieszkają w Montecito w Kalifornii. Podobno para rozważa przeprowadzkę do Wielkiej Brytanii, o czym w rozmowie z "Hello!" opowiedziała piosenkarka Joss Stone. Wokalistka spotkała Harry'ego na gali WellChild Awards w Londynie 8 września. Podczas rozmowy książę miał być zainteresowany tematem powrotu Stone do kraju. Gwiazda niedawno przeprowadziła się z rodziną ze Stanów Zjednoczonych z powrotem do Wielkiej Brytanii. - Mówił, jak wspaniałe są tutejsze szkoły i jak ważna jest dla dzieci społeczność - ujawniła Stone. - Miło było się z nim tym podzielić, bo właśnie dlatego poczuliśmy się zachęceni do powrotu - dodała.