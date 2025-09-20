Książę Harry i Meghan Markle w 2020 roku odstąpili od pełnienie królewskich obowiązków i przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych. Para mieszka obecnie z dwójką dzieci - sześcioletnim Archiem i czteroletnią Lilibet - w Montecito w Kalifornii. Podczas niedawnej wizyty księcia w Wielkiej Brytanii miał on zasugerować jednak, że wraz z żoną biorą pod uwagę powrót do jego rodzinnego kraju.

Książę Harry i Meghan Markle wrócą do Wielkiej Brytanii? Syn króla ma być tym rzekomo zainteresowany

Wieści na temat możliwej przeprowadzki rodziny księcia do Wielkiej Brytanii przekazała magazynowi "Hello!" brytyjska piosenkarka Joss Stone. Kobieta miała spotkać Harry'ego podczas gali WellChild Awards w Londynie 8 września. Podczas rozmowy książę miał być zainteresowany tematem powrotu Stone do kraju. Gwiazda niedawno przeprowadziła się z rodziną ze Stanów Zjednoczonych z powrotem na Wyspy Brytyjskie. - Mówił, jak wspaniałe są tutejsze szkoły i jak ważna jest dla dzieci społeczność - wyjawiła wokalistka. - Miło było się z nim tym podzielić, bo właśnie dlatego poczuliśmy się zachęceni do powrotu - dodała Stone, opowiadając o przeprowadzce swojej rodziny.

- Pytał o to, jak się zadomowiliśmy. Był bardzo ciepły i bezpośredni, jak zawsze - wyjawiła dalej piosenkarka, sugerując, że książę może faktycznie chcieć wrócić do Wielkiej Brytanii. - Może też się przeprowadzi. To byłoby miłe - skomentowała na koniec Stone.

Książę Harry spotkał się z królem Karolem III. Ujawniono szczegóły "herbatki" ojca z synem

Przypomnijmy, że 10 września książę spotkał się pierwszy raz od 20 miesięcy z ojcem. Harry udał się wtedy do rezydencji Clarence House przy okazji wizyty w Londynie. Według brytyjskich mediów spotkanie miało charakter nieformalnej "herbatki" i trwało około 55 minut. O godzinie 18.15 książę miał być widziany, gdy wychodzi z budynku i udaje się do podstawionego samochodu. 41-latek wybrał się później na spotkanie związane z Invictus Games - igrzyskami weteranów. Tego samego wieczoru dziennikarzom udało się zapytać księcia o wizytę u króla Karola. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Tych słów nikt się nie spodziewał. Książę Harry przemówił po spotkaniu z ojcem".