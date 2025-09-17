16 września późnym wieczorem Donald Trump przyleciał do Londynu. Oficjalna część wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych rozpoczęła się dzień później. Wraz ze swoją małżonką prezydent został przewieziony śmigłowcem Marine One do zamku w Windsorze, gdzie para została przywitana przez księżną Kate i księcia Williama. Na tę okazję księżna Walii wybrała bordowy płaszcz i wyraźnie przykuła uwagę gości. Więcej o szczegółach tego spotkania przeczytasz tutaj. Najważniejszym punktem wizyty amerykańskiego prezydenta był wystawny bankiet zaplanowany na wieczór 17 września. Księżna Kate na tę okazję wybrała wyjątkową, niemal balową suknię i od razu przykuła uwagę wszystkich. Zachwytom nie było końca.

Księżna Kate zachwyciła w złotej sukni z delikatnej koronki. "Olśniewająco"

Księżna Kate i książę William swoją obecnością zaszczycili bankiet zorganizowany na zamku w Windsorze, który jest najważniejszym wydarzeniem wizyty państwowej Trumpów. Na ceremonię oprócz członków rodziny królewskiej zaproszono ponad 160 znamienitych gości. Książę i księżna Walii przed wyjściem na bankiet opublikowali w sieci zdjęcie i pokazali, jakie stroje wybrali na tę wyjątkową okazję. Kreacja księżnej Kate od razu przykuła uwagę internautów, którzy nie szczędzili jej komplementów. Założyła złotą warstwową suknię z koronki projektu Philippy Lepley, a na jej głowie znalazła się tiara Queen Mary's Lover's Knot, którą swego czasu często nosiła księżna Diana. W sekcji komentarzy pod zdjęciem posypały się komplementy. "Wyglądają olśniewająco, aż odjęło mi mowę", "Absolutnie zachwycająca kreacja. Brak mi słów", "Księżna Kate wygląda po prostu przepięknie" - czytamy.

Zaproszenie na wydarzenia otrzymał także Ed Davey, lider brytyjskiej Partii Liberalnych Demokratów, ale już miesiąc temu ogłosił, że bojkotuje kolację, aby dać tym samym sygnał amerykańskiemu prezydentowi w związku z kryzysem humanitarnym w Strefie Gazy. "Nie ma większego zaszczytu niż zaproszenie od króla, a nieprzyjęcie jego zaproszenia jest sprzeczne z naszymi instynktami. Obawiam się jednak, że nie możemy znaleźć się w sytuacji, w której Donald Trump przyleci do naszego kraju, zostanie uhonorowany wystawną kolacją w jednym z naszych najwspanialszych pałaców, a nikt nie przypomni mu, że ma moc powstrzymania straszliwego głodu i śmierci w Strefie Gazy" - powiedział w rozmowie z BBC.

Król Karol i królowa Camilla wypożyczają księżnej Kate królewską biżuterię

Zastanawialiście się kiedyś, do kogo należą tiary, które pojawiają się na głowie księżnej Kate przy okazji ważnych wydarzeń? Tę kwestię jakiś czas temu wyjaśniła Lauren Kiehna z The Court Jeweller. "Wszystkie cztery tiary noszone przez księżną Walii należą do suwerena. Zostały jej wypożyczone, najpierw przez królową Elżbietę II, a ostatnio przez króla Karola III i królową Kamilę. Na ważne okazje pożyczano Kate również inne elementy biżuterii, w tym naszyjniki, broszki i kolczyki" - podkreśliła ekspertka na łamach "Hello".