Wieczorem 16 września Donald Trump ruszył do Wielkiej Brytanii, by tam spotkać się z członkami rodziny królewskiej - królem Karolem, ale i z księżną Kate i księciem Williamem. Nie jest tajemnicą, że plan wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych jest bardzo napięty. W środę 17 września spotkał się księżną Kate i księciem Williamem, którzy powitali go i jego żonę Melanię Trump na terenie zamku Windsor, a zdjęcia oraz nagrania z tego wydarzenia już obiegły świat. Największą sensację wywołało zachowanie Donalda Trumpa, który na widok księżnej Kate natychmiast zdecydował się wspomnieć o jej wyglądzie.

Donald Trump rozpływa się nad urodą księżnej Kate. Tak ją powitał

Zarówno polskie, jak i zagraniczne media obiegły nagrania z powitania Donalda Trumpa z książęcą parą. Widać na nich, jak prezydent Stanów Zjednoczonych mocno ściska dłoń księżnej, potrząsa nią i przytrzymuje, mówiąc coś do Kate. Według medialnych doniesień, właśnie wtedy zachwycał się jej urodą. - Jesteś piękna, tak piękna - miał zachwycać się Donald Trump. Chwilę później książę William poprowadził grupę do przodu, kładąc dłoń na plecach Kate i Melanii, gdy zaczęły razem iść.

Donald Trump ocenił wygląd księżnej Kate, ale nie tylko. To mówił o księciu Williamie

Jak się okazuje, Donald Trump skomplementował nie tylko księżną Kate. "People" informuje, że w 2024 roku skomentował wygląd księcia Williama i opisał następcę tronu jako "bardzo przystojnego". - To przystojny mężczyzna. Wczoraj wieczorem wyglądał naprawdę bardzo dobrze - powiedział Trump dziennikowi "The New York Post" o spotkaniu z księciem Walii po uroczystym ponownym otwarciu katedry Notre Dame w Paryżu w grudniu 2024 roku. - Niektórzy ludzie wyglądają lepiej na żywo. Wyglądał świetnie. Wyglądał naprawdę dobrze i powiedziałem mu to - dodał Trump. Prezydent Trump wraz z małżonką odwiedzili Wielką Brytanię na zaproszenie króla Karola w ramach drugiej wizyty państwowej, która oficjalnie trwa od środy 17 września do czwartku 18 września. Pierwszy raz Donald Trump odwiedził Wielką Brytanię w 2019 roku.