Donald Trump przyleciał do Londynu późnym wieczorem 16 września. Prezydent Stanów Zjednoczonych pojawił się w Wielkiej Brytanii po raz drugi - pierwszy raz odwiedził ją w 2019 roku. Polityk na liście ma wiele punktów do "odhaczenia". Jednym z wydarzeń było spotkanie Donalda i Melanii Trump z księżną Kate i księciem Williamem oraz parą królewską.
17 września rozpoczęła się oficjalna część wizyty Trumpa w Wielkiej Brytanii. Amerykańska para prezydencka wylądowała przed zamkiem w Windosrze, gdzie doleciała śmigłowcem Marine One. Prezydent Stanów Zjednoczonych wraz z małżonką zostali powitani przez księżną Kate i księcia Williama. Uwagę przykuwała żona następcy brytyjskiego tronu. Middleton zachwyciła w długim bordowym płaszczu, który sięgał do połowy łydek. Księżna dopasowała kolorystycznie do stylizacji nakrycie głowy, szpilki oraz torebkę. Melania Trump postanowiła nieco się ukryć. Pierwsza dama zaprezentowała się w szarym komplecie, ale uwagę zwracał jej szeroki kapelusz w śliwkowym odcieniu, który pasował do krawata męża. Dodatek zakrywał twarz żony polityka.
Następnie Trumpowie przywitali się z królem Karolem III, któremu towarzyszyła królowa Camilla. Niedawno żona monarchy zmagała się problemami zdrowotnymi - dokładniej z ostrym zapaleniem zatok. Królowa małżonka zaprezentowała się w intensywnie niebieskiej sukience i kapeluszu w dopasowanym kolorze. Po krótkiej rozmowie wsiedli do królewskich karet zaprzężonych w konie. Następnie udali się w stronę zamku. Według planu wszyscy zjedzą lunch, a następnie obejrzą wystawę z Królewskiej Kolekcji. Trumpowie wraz z roaylsami wezmą udział w ceremonii wojskowej Beating Retrea, a wieczorem odbędzie się wystawny bankiet.
Tuż przed przylotem Trumpa do Londynu protestujący zdecydowali się na mocny ruch. Rozwinęli plakaty ze zdjęciem prezydenta USA i Epsteina na terenach obok zamku Windsor. To nie był jednak koniec, gdyż niedługo później na zamku wyświetlono inne zdjęcie - kadr multimilionera z księciem Andrzejem oraz fragment rzekomego listu prezydenta USA do finansisty. "Dla Jeffa, jesteś najwspanialszy!" - czytamy. "The Guardian" przekazał, że doszło do aresztowań. "Aresztowano czterech dorosłych pod zarzutem złośliwej i 'nieautoryzowanej projekcji' na zamku w Windsorze, którą określono w kategoriach 'publicznego wybryku'. Czwórka pozostaje w areszcie" - poinformowano. Tu dowiecie się więcej: Tak powitali Trumpa w Wielkiej Brytanii. Aresztowano cztery osoby
