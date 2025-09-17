Donald Trump przyleciał do Londynu późnym wieczorem 16 września. Prezydent Stanów Zjednoczonych pojawił się w Wielkiej Brytanii po raz drugi - pierwszy raz odwiedził ją w 2019 roku. Polityk na liście ma wiele punktów do "odhaczenia". Jednym z wydarzeń było spotkanie Donalda i Melanii Trump z księżną Kate i księciem Williamem oraz parą królewską.

Donald Trump z wizytą w Wielkiej Brytanii. Tak wyglądało jego spotkanie z royalsami

17 września rozpoczęła się oficjalna część wizyty Trumpa w Wielkiej Brytanii. Amerykańska para prezydencka wylądowała przed zamkiem w Windosrze, gdzie doleciała śmigłowcem Marine One. Prezydent Stanów Zjednoczonych wraz z małżonką zostali powitani przez księżną Kate i księcia Williama. Uwagę przykuwała żona następcy brytyjskiego tronu. Middleton zachwyciła w długim bordowym płaszczu, który sięgał do połowy łydek. Księżna dopasowała kolorystycznie do stylizacji nakrycie głowy, szpilki oraz torebkę. Melania Trump postanowiła nieco się ukryć. Pierwsza dama zaprezentowała się w szarym komplecie, ale uwagę zwracał jej szeroki kapelusz w śliwkowym odcieniu, który pasował do krawata męża. Dodatek zakrywał twarz żony polityka.

Następnie Trumpowie przywitali się z królem Karolem III, któremu towarzyszyła królowa Camilla. Niedawno żona monarchy zmagała się problemami zdrowotnymi - dokładniej z ostrym zapaleniem zatok. Królowa małżonka zaprezentowała się w intensywnie niebieskiej sukience i kapeluszu w dopasowanym kolorze. Po krótkiej rozmowie wsiedli do królewskich karet zaprzężonych w konie. Następnie udali się w stronę zamku. Według planu wszyscy zjedzą lunch, a następnie obejrzą wystawę z Królewskiej Kolekcji. Trumpowie wraz z roaylsami wezmą udział w ceremonii wojskowej Beating Retrea, a wieczorem odbędzie się wystawny bankiet.

Donald Trump przybył do Wielkiej Brytanii. Tak go powitano. Doszło do aresztowań

Tuż przed przylotem Trumpa do Londynu protestujący zdecydowali się na mocny ruch. Rozwinęli plakaty ze zdjęciem prezydenta USA i Epsteina na terenach obok zamku Windsor. To nie był jednak koniec, gdyż niedługo później na zamku wyświetlono inne zdjęcie - kadr multimilionera z księciem Andrzejem oraz fragment rzekomego listu prezydenta USA do finansisty. "Dla Jeffa, jesteś najwspanialszy!" - czytamy. "The Guardian" przekazał, że doszło do aresztowań. "Aresztowano czterech dorosłych pod zarzutem złośliwej i 'nieautoryzowanej projekcji' na zamku w Windsorze, którą określono w kategoriach 'publicznego wybryku'. Czwórka pozostaje w areszcie" - poinformowano. Tu dowiecie się więcej: Tak powitali Trumpa w Wielkiej Brytanii. Aresztowano cztery osoby