Dzieci Harry'ego w końcu odwiedzą swojego dziadka? Niebywałe, jaką decyzję podjął książę

Książę Harry niedawno odbył wizytę na Ukrainę. W trakcie swojej podróży pociągiem na trasie z Polski do Kijowa udzielił szczegółowego wywiadu "Guardianowi"i otworzył się bardziej na temat swojego trudnego konfliktu z rodziną królewską, szczególnie relacji z ojcem, królem Karolem III. Nie każdy spodziewał się wyznania, na które zdecydował się książę.

Książę Harry zdradził sekret na temat relacji z królem Karolem III. Wspomniał o dzieciach

Książę Harry i jego ojciec król Karol III spotkali się po raz pierwszy od 19 miesięcy. Mąż Meghan Markle podkreślił, że ma czyste sumienie, jednak chce naprawić swoje więzi z ojcem. Jak przekazały zagraniczne media, rozmowa odbyła się w pozytywnej atmosferze. Szczegóły wymiany zdań nie pojawią się jednak w mediach. Harry obiecał, że ich nie ujawni. Jednym z ważniejszych tematów, który pojawił się w rozmowie, była przyszłość jego dzieci, Archiego i Lilibet. Przyjaciel księcia, który rozmawiał z "Daily Mail", ujawnił, że jednym z priorytetów Harry'ego jest zapewnienie, by jego pociechy rozpoczęły edukację w Wielkiej Brytanii. Według tabloidu król Karol III zareagował na tę informację z dużym entuzjazmem. Książę Harry zaznaczył również, że wraz z dziećmi chciałby spędzać więcej czasu w Wielkiej Brytanii. Podkreślił to rozmowie z "Guardianem". "Tak, chciałbym (spędzać więcej czasu w Wielkiej Brytanii i przyjechać kiedyś z dziećmi - przyp. red.). Ten tydzień sprawił, że ta wizja jest zdecydowanie bliższa spełnienia" - przekazał książę Harry.

Książę Harry chce poprawić relacje z królem Karolem III. Padły wzruszające słowa

W rozmowie z "Guardianem" książę Harry przyznał, że nie zerwał umowy z pałacem Buckingham. Nie chciał jednak obszerniej komentować kwestii związanych ze swoim ojcem. Zasugerował jednak, że chce częściej widywać się z królem. Dodał, że z uwagi na chorobę nowotworową, skupia się bardziej na królu Karolu III. "Całą uwagę muszę skupić na moim tacie" - skwitował książę Harry. Wszystko wskazuje na to, że robi wszystko, aby zbliżyć się do ojca, szczególnie w kontekście trudnych okoliczności. ZOBACZ TEŻ: Harry pokazał Karolowi zdjęcia wnuków. Takiej reakcji króla nikt się nie spodziewał

