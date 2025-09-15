15 września książę Harry obchodzi 41. urodziny. Tuż przed tym ważnym dniem zdecydował się na wizytę w Kijowie. Syn króla Karola III postanowił odwiedzić Ukrainę, aby okazać wsparcie żołnierzom walczącym na froncie. W ciągu ostatnich tygodni bardzo dużo mówi się o charytatywnej działalności księcia Harry'ego i wygląda na to, że ten ruch tylko ugruntuje jego pozycję. Jak się jednak okazuje, mimo zaangażowania i dobrych chęci księcia, nadal jedną z nierozwiązanych spraw jest kwestia jego pojednania z rodziną, co zapewne najbardziej odczuwalne jest właśnie w dniu jego urodzin. Spośród najbliższych, jak na razie, tylko żona opublikowała publiczne życzenia.

Meghan Markle złożyła życzenia ukochanemu. Tak uczciła jego święto

Odkąd książę Harry podjął decyzję o rezygnacji z pełnienia oficjalnych obowiązków w rodzinie królewskiej i zdecydował się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, jego relacje z bliskimi bardzo się pogorszyły. Syn króla Karola III największe wsparcie ma w swojej ukochanej Meghan Markle i w przyjaciołach, którzy w trudnych chwilach okazali mu pomoc. W takich chwilach jak urodziny tęsknota za rodziną jest z pewnością najdobitniej odczuwalna. Książę William nie zdecydował się na złożenie życzeń bratu, więc wszystko wskazuje na to, że naprawa relacji rodzeństwa to jeszcze długi proces. Jedne z pierwszych życzeń, jakie pojawiły się w sieci, opublikowała Meghan Markle. Żona księcia udostępniła na Instagramie zdjęcie ukochanego w wojskowym mundurze i opatrzyła je krótkim wpisem.

O hej, urodzinowy chłopaku

- napisała Markle.

Książę Harry spotkał się z ojcem. Znane są szczegóły

Książę Harry podczas swojej wizyty w Wielkiej Brytanii po wielu miesiącach rozłąki w końcu spotkał się ze swoim ojcem, królem Karolem III. Jak donoszą brytyjskie media, ojciec i syn 10 września mieli okazję spędzić ze sobą godzinę w prywatnej atmosferze w Clarence House. Jak wcześniej ustalił portal Page Six, książę Harry miał pokazać ojcu zdjęcia i filmy, na których monarcha mógł zobaczyć swoje wnuki - Archiego i Lilibet.