W 2020 roku książę Harry zaskoczył, gdy zdecydował się wraz z żoną wycofać z pełnienia funkcji w rodzinie królewskiej. Para odcięła się od royalsów i wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie do dziś mieszkają. Przez odejście małżonków relacje Harry'ego z najbliższymi znacząco się pogorszyły, choć ostatnio doszło do przełomu - książę spotkał się ze swoim ojcem, królem Karolem III. W 2023 roku młodszy z synów brytyjskiego monarchy wydał autobiografię, która wzbudziła spore poruszenie. Jak podkreśla Harry w ostatnm wywiadzie, nie żałuje wydania książki "Ten drugi".

Książę Harry stawia sprawę jasno. Nie żałuje wydania głośnej autobiografii

Autobiografia "Ten drugi" pojawiła się na rynku wydawniczym w 2023 roku i szybko stała się hitem. Książę Harry postanowił odkryć karty i opisał swoje życie. Dowiedzieliśmy się między innymi, co działo się po śmierci jego matki i jak wówczas zachował się jego ojciec. Po odejściu syna król miał rzekomo celowo pozwolić na oczernianie go w prasie. Wspomniał o spięciach z księciem Williamem, z którym dziś nie ma dobrych relacji. Książka wzbudziła spore poruszenie, ale jak twierdzi sam Harry, nie żałuje, że ją wydał, o czym opowiedział w najnowszym wywiadzie podczas wizyty w Kijowie. - Nie uważam, że prałem swoje brudy publicznie - powiedział książę w rozmowie z "The Guardian".

Jak podkreślił Harry, jego zdaniem "ma czyste sumienie". Zaznaczył również, że "nie chodziło o zemstę". - Wiem, że [mówienie otwarcie - przyp. red.] niektórych ludzi irytuje i jest sprzeczne z narracją - ocenił książę. - Książka? To była seria poprawek do historii, które już się ukazały. Jeden punkt widzenia został przedstawiony i należało go poprawić - dodał.

Książę Harry spotkał się z królem Karolem III. Nastąpi przełom?

Książę Harry spotkał się z ojcem - ostatni raz widzieli się w lutym 2024 roku. Wielu ma nadzieję, że wydarzenie będzie przełomowym i doprowadzi do ocieplenia relacji tej dwójki. Na spotkaniu nie pojawił się książę William, który jest poważnie skonfliktowany z młodszym bratem. Brytyjski monarcha zobaczył zdjęcia wnuków - Lilibet i Archiego. Nie widział ich już dłuższego czasu. Jak informuje źródło "Daily Mail", król Karol chce zobaczyć wnuki. "Król chce być dziadkiem dla swoich wnuków. Był bardzo zadowolony, kiedy przyjechały na Platynowy Jubileusz królowej Elżbiety i mógł spędzić z nimi trochę czasu" - czytamy. Tutaj dowiecie się więcej: Harry pokazał Karolowi zdjęcia wnuków. Takiej reakcji króla nikt się nie spodziewał