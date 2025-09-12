Media wciąż żyją ostatnim spotkaniem króla Karola i księcia Harry'ego. Wszystko wskazuje na to, że doszło do przełomu, który może otworzyć drogę do stopniowego ocieplenia relacji między ojcem a synem. Harry i Karol rozmawiali przez 45 minut. To naprawdę długo, biorąc pod uwagę, że jeszcze do niedawna nie mieli ze sobą żadnego kontaktu. Książę odwiedził ojca po raz pierwszy od lutego 2024 roku. Brytyjskie media donoszą, że podczas spotkania Harry miał pokazać zdjęcia swoich dzieci. Jak zareagował król?

Król Karol zobaczył zdjęcia wnuków. "Chce być dziadkiem"

Monarcha widział Archiego zaledwie kilka razy. Z Lilibet spotkał się osobiście tylko raz podczas Platynowego Jubileuszu zmarłej królowej Elżbiety II w czerwcu 2022 roku. Jak informuje źródło "Daily Mail", król Karol miał wyrazić chęci ponownego zobaczenia wnuków, po tym, jak książę Harry pokazał mu ich zdjęcia. "Król chce być dziadkiem dla swoich wnuków. Był bardzo zadowolony, kiedy przyjechały na Platynowy Jubileusz królowej Elżbiety i mógł spędzić z nimi trochę czasu" - czytamy. "Stało się jasne, że Harry teraz żałuje niektórych swoich czynów. Chce odnowić swoje relacje z rodziną i mieszkańcami Wielkiej Brytanii. Trudno wyobrazić sobie, żeby kiedykolwiek wrócił do Wielkiej Brytanii, ale to może być początek czegoś, co przynajmniej pozwoli im znów funkcjonować jako rodzina" - dodał informator. Szczegóły rozmowy między księciem Harrym a królem Karolem nie są znane. Młodszy syn monarchy miał mu obiecać, że nie będzie udzielał żadnych wywiadów na ten temat.

William "zdradzony" przez króla Karola? Nie wiedział o spotkaniu z Harrym

Relacje między braćmi wciąż są bardzo napięte. Wygląda na to, że ostatnie spotkanie Harry'ego z ojcem pogłębiło dzielący ich dystans. Rob Shuter, hollywoodzki felietonista i były redaktor naczelny amerykańskiego magazynu "OK!", powołując się na swoje źródło, zdradził, że William poczuł się "zdradzony" po tym, jak monarcha nie uprzedził go o spotkaniu z młodszym synem. "William był przekonany, że jego ojciec wrócił do Londynu z innych powodów. Nie miał pojęcia, że na liście jest spotkanie z Harrym. Na pewno nie został poproszony o opinię. Ten ruch był dobrze zaplanowany i celowy. Gdyby został skonsultowany z Williamem, ten próbowałby go zablokować. Dlatego Karol działał po cichu" - ujawnił informator.