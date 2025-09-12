10 września doszło do niespodziewanego spotkania księcia Harry'ego i króla Karola. Były książę Sussex odwiedził ojca po raz pierwszy od lutego 2024 roku. Jak podają brytyjskie media, całość miała charakter nieformalnej "herbatki". Serwis express.co.uk wyliczył, że ich spotkanie trwało 45 minut. Co ciekawe, wizyta Harry'ego odbyła się bez żadnej konsultacji z jego starszym bratem. William podobno nie był zadowolony z takiego obrotu spraw.

Król Karol spotkał się z księciem Harrym bez wiedzy Williama? "Nie miał pojęcia"

Rob Shuter, hollywoodzki felietonista i były redaktor naczelny amerykańskiego magazynu "OK!", powołując się na swoje źródło, zdradził, że Karol, planując spotkanie z Harrym, nie poinformował wcześniej Williama. "William był przekonany, że jego ojciec wrócił do Londynu z innych powodów. Nie miał pojęcia, że na liście jest spotkanie z Harrym. Na pewno nie został poproszony o opinię. Ten ruch był dobrze zaplanowany i celowy. Gdyby został skonsultowany z Williamem, ten próbowałby go zablokować. Dlatego Karol działał po cichu" - ujawnił jego informator. Książę miał poczuć się "odsunięty" i "zdradzony". Wygląda na to, że relacje braci nieprędko wrócą na właściwe tory.

Książę Harry na spotkaniu z królem Karolem. Jeden gest zdradził prawdę

Brytyjskie media uważnie obserwowały każdy ruch księcia Harry'ego podczas wizyty w Wielkiej Brytanii. Tuż przed spotkaniem z królem, młodszemu synowi Karola przyjrzała się Judi James, ekspertka od mowy ciała. Co udało jej się wyłapać? "Dzisiejszy, nieco figlarny uśmiech Harry'ego, przypominał jego słynne uśmiechy z dzieciństwa. (...) Wydawał się pełen optymizmu i energii. Harry był tu w swoim świecie, witając się i obejmując przyjaciela paraolimpijczyka podczas wspólnej wizyty. Dało się jednak dostrzec także niewerbalny sygnał niepokoju: sposób, w jaki wsunął palce w koszulę i dotknął paska na brzuchu. Książę często tak robi, gdy czuje się bezbronny" - tłumaczyła. Sama rozmowa musiała jednak pójść po myśli Harry'ego. Po spotkaniu 40-latek z uśmiechem odpowiedział na pytanie o stan zdrowia ojca. - Tak, czuje się świetnie - skomentował krótko, ucinając temat.