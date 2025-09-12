W ostatnim czasie fryzury księżnej Kate przyciągają sporą uwagę mediów. Żona księcia Williama na początku września pokazała się z mocno rozjaśnionymi włosami, aby zaledwie kilka dni później zaprezentować się w bardziej naturalnym, ciemniejszym odcieniu. Tym razem to nie kolor włosów, a fryzjerskie umiejętności samej Kate zaskoczyły internautów. Błyskawiczne upięcie w nagłej sytuacji? Dla księżnej to żaden problem.

Zobacz wideo Dlaczego zdecydowała się na zmianę?

Księżna Kate pokazała włosową sztuczkę. Internauci ruszyli do komentowania

Niespodziewana sytuacja z udziałem księżnej Kate miała miejsce 11 września. Żona księcia Williama udała się wówczas z oficjalną wizytą do zakładu włókienniczego Marina Mill znajdującego się w miejscowości Cuxton. "Świętujemy wyjątkowe umiejętności, kreatywność i kunszt brytyjskich producentów tekstyliów" - przekazał Pałac Kensington, opisując cel wizyty Kate. Księżna podczas spotkania nie pozostała jednak bierna. Założyła roboczy fartuch i z pomocą jednego z pracowników uczyła się metody sitodruku. Zanim Kate zabrała się do pracy, postanowiła związać swoje długie włosy. Na nagraniu z zakładu widać imponujące umiejętności księżnej, która w zaledwie dziesięć sekund zdołała spiąć je w kok bez użycia spinki ani gumki do włosów. Tę metodę ma ewidentnie opracowaną do perfekcji, bo jej gęste włosy trzymały się w miejscu. Filmik błyskawicznie obiegł sieć, a internauci nie szczędzili Kate komplementów. "Widać, że robi to często, wyszło perfekcyjnie", "Moje włosy rozsypałyby się w kilka sekund", "Widać, że jest skupiona na tym, po co tam przyszła" - czytamy.

W ostatnich dniach doniesienia z rodziny królewskiej skupiają się przede wszystkim na spotkaniu księcia Harry'ego z królem Karolem III, które miało miejsce 10 września w rezydencji Clarence House. Ojciec i syn widzieli się po raz pierwszy od lutego 2024 roku. Z medialnych doniesień wynika, że spotkanie miało nieformalny charakter i trwało niecałą godzinę. Jak podaje Page Six, Harry'emu ma bardzo zależeć na ociepleniu relacji z rodziną, a na rozmowę z ojcem zabrał zdjęcia i nagrania ze swoimi dziećmi, które bardzo chciał mu pokazać. Więcej na ten temat przeczytacie w tym artykule.