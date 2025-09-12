Książę Harry spędził w ostatnich dniach intensywny czas w Wielkiej Brytanii, starając się odbudować relacje z ojcem. Jak ustalił serwis Page Six, ukochany Meghan Markle przyleciał do Londynu z nadzieją na spokojną rozmowę o swoim życiu rodzinnym i pokazał królowi Karolowi III zdjęcia oraz filmy, na których monarcha mógł zobaczyć dwoje wnuków - Archiego i Lilibet. Spotkanie odbyło się 10 września w prywatnej atmosferze w rezydencji Clarence House i trwało około godziny.

Książę Harry odwiedził ojca i rozmawiał o rodzinie. Czas spędzony z królem Karolem był pełen emocji

Książę Harry od dawna wyrażał chęć, by jego dzieci mogły nawiązać bliższą więź z dziadkiem, jednak kwestie bezpieczeństwa w trakcie wizyt w Wielkiej Brytanii były dla niego istotnym ograniczeniem. Warto zaznaczyć, że Karol III wcześniej widział Archiego zaledwie kilka razy, a Lilibet tylko raz - podczas platynowego jubileuszu królowej Elżbiety II w czerwcu 2022 roku. Jak informuje portal, tym razem spotkanie odbyło się bez obecności królowej Camilli. Harry spędził z ojcem dokładnie 55 minut. Jak informuje serwis, bliscy księcia zauważają, że mimo istniejących napięć Harry bardzo pragnie, by jego dzieci miały kontakt z dziadkiem.

Książę Harry odwiedził Wielką Brytanię. Uczestniczył w ważnych dla siebie przedsięwzięciach

W trakcie pobytu w Wielkiej Brytanii książę nie ograniczał się jednak jedynie do spraw rodzinnych. Uczestniczył w przyjęciu z okazji Invictus Games (zawody sportowe skierowane do żołnierzy i weteranów wojennych), odwiedził kilka organizacji charytatywnych bliskich jego sercu i wygłosił przemówienie podczas gali nagród WellChild. Jak poinformował jego rzecznik serwis Page Six, Harry bardzo cieszył się z możliwości spotkania z dawnymi znajomymi i współpracownikami oraz z okazji wsparcia działalności organizacji, które są dla niego wyjątkowo ważne. Warto zaznaczyć, że to pierwsza wizyta w Wielkiej Brytanii od momentu ogłoszenia przez Karola III diagnozy nowotworowej w lutym 2024 roku. Wcześniejsze spotkanie księcia z ojcem trwało tylko 30 minut i odbyło się w obecności Camilli.