Księżna Kate nie przestaje zaskakiwać. Znów zmieniła kolor włosów!

Księżna Kate od lat nieustannie przyciąga uwagę mediów oraz fanów z całego świata. W ostatnich tygodniach najwięcej pisali oni jednak o włosach 43-latki. Na początku września księżna kilkukrotnie pokazywała się podczas różnych wydarzeń w zmienionych odcieniach. Na najnowszych zdjęciach widzimy, że żona księcia Williama ponownie przeszła metamorfozę fryzury.

Księżna Kate znów przeszła metamorfozę włosów. Długo nie wytrzymała w jasnym odcieniu

Księżna Walii przez lata była kojarzona ze swoimi charakterystycznymi, ciemnobrązowymi włosami, które zawsze stanowiły ważny elementem jej wizerunku. Szokiem dla internautów okazały się zdjęcia z początku września, gdy księżna i książę odwiedzili Muzeum Historii Naturalnej. Kate zaprezentowała wtedy odmienioną fryzurę - rozjaśnione w odcieniu blond włosy. Odbiór przez opinię publiczną był mieszany. Część fanów rodziny królewskiej nie kryła zachwytu włosami księżnej, podczas gdy innym nie przypadły one do gustu. Krótko potem okazało się, że żona księcia zdecydowała powrócić do naturalnego wydania. Już 6 września mogliśmy widzieć ją ponownie w brązowych włosach, gdy pojawiła się na trybunach stadionu Brighton & Hove Albion.

Jak się okazuje, Kate wciąż próbuje odnaleźć idealny dla siebie odcień. 11 września księżna odwiedziła hrabstwo Suffolk i Kent oraz firmy Sudbury Silk Mills i Marina Mill, które odpowiedzialne są za produkcję tekstyliów. Na zdjęciach możemy dostrzec, że księżna ponownie rozjaśniła włosy. W zależności od światła, w którym widzimy fryzurę Kate, wyglądają one jasnobrązowe, a nawet i miodowo-blond.

Księżna Kate jako blondynka wzbudziła mieszane odczucia. Ekspertka wzięła wtedy jej fryzurę pod lupę

Po pierwszej metamorfozie włosów Kate poprosiliśmy o ich ocenę trendsetterkę i założycielkę firmy Hollywood Hair Klaudię Duszyńską. Ekspertka nie miała złudzeń - odcień ten nie pasował do księżnej. "Chłodny, przygaszony brąz w połączeniu z masywną formą fal daje wrażenie przytłoczenia. Zamiast rozświetlać cerę i dodawać świeżości, optycznie ją postarza i podkreśla zmęczenie" - skomentowała dla Plotka znawczyni. Pełną ocenę znajdziecie w artykule: "Ogromna metamorfoza księżnej Kate. Ekspertka spojrzała i się załamała".