Od kilku dni wiadomo, że książę Harry przebywa w Wielkiej Brytanii. Najpierw uczestniczył w ceremonii wręczenia nagród w ramach WellChild Awards, potem udał się do Nottingham, a dziś, 10 września, odwiedził Imperial College London. Najnowsze doniesienia jego wizyty w rodzinnych stronach mogą zaskakiwać. Jak donoszą zagraniczne media, książę Sussex spotkał się z ojcem, królem Karolem III.

Książę Harry spotkał się z królem Karolem III

Według relacji "Mirror" książę Harry przybył do Clarence House tylnymi drzwiami i został sfotografowany podczas wizyty o godzinie 17:20 lokalnego czasu. Spotkanie miało mieć charakter wyraźnie prywatny. Król Karol pojawił się wcześniej, około godziny 15:45, po przylocie z Balmoral. Harry zapowiedział jednak, że ma nadal pełen harmonogram - o 18 znów pojawi się w Londynie na kolejnym wydarzeniu. Czy dojdzie pomiędzy nimi do historycznego pojednania? Nie da się ukryć, że symboliczne spotkanie w Clarence House daje nadzieję na odbudowę ich kontaktu.

Przypomnijmy, że relacje między ojcem i synem były napięte od momentu, gdy w 2020 roku Harry wraz z Meghan zrezygnowali z królewskich obowiązków i wyprowadzili się do Kalifornii. Do konfliktu przyczyniły się także kontrowersyjne wywiady, serial dokumentalny oraz jego autobiografia "Spare", które jeszcze bardziej pogłębiły dystans między Sussexami, a rodziną królewską.

