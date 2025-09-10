Powrót na stronę główną
Harry bez Meghan u boku zachowuje się zupełnie inaczej. Ekspert nie ma wątpliwości
Książę Harry wygłosił poruszające przemówienie na gali charytatywnej WellChild Awards. Ekspert ds. mowy ciała przyjrzał się bliżej jego gestom. Zauważył istotną różnicę w jego zachowaniu, kiedy u boku księcia nie ma jego partnerki.
Meghan Markle i książę Harry
Książę Harry po dłuższej nieobecności w kraju wrócił na kilka dni do Wielkiej Brytanii, co wywołało niemałe poruszenie w tamtejszej i światowej prasie. Syn króla Karola III zdecydował się na samotną podróż i po brzegi wypełnił swój grafik, aby nie mieć zbyt wiele czasu wolnego. 8 września złożył wieniec na grobie swojej babci królowej Elżbiety II w trzecią rocznicę jej śmierci, następnie wziął udział w uroczystości wręczania nagród WellChild Awards, która odbyła się w Royal Lancaster Hotel. Podczas wydarzenia nagrodzono osoby, które zaangażowane są w działalność charytatywną. Jeszcze przed oficjalną ceremonią książę miał okazję spotkać się z młodymi laureatami. Podczas rozmowy z jednym z chłopców wspomniał o kłótniach w rodzeństwie, co od razu odbiło się szerokim echem w mediach. Więcej przeczytasz tutaj. W trakcie gali syn króla Karola III wygłosił poruszające przemówienie. Specjalista ds. mowy ciała przyjrzał się gestom księcia i stwierdził, że inaczej zachowuje się, kiedy jest sam, a inaczej kiedy dopełnia publicznych obowiązków w towarzystwie żony, Meghan Markle. Swoimi wnioskami podzielił się z portalem OLBG.

Książę Harry bez Meghan Markle u boku to inna osoba. Ekspert nie ma wątpliwości

Książę Harry już od wielu lat jest aktywnie zaangażowany w działalność charytatywną i realizuje w tym zakresie liczne przedsięwzięcia. Podczas gali WellChild Awards wygłosił bardzo poruszające przemówienie, podczas którego opowiedział o swoich doświadczeniach w tej materii. Padło także kilka słów na temat jego rodziny. Według Darrena Stantona, specjalisty ds. mowy ciała, wspomnienie o bliskich to ważny sygnał, jeśli chodzi o trudne relacje księcia z jego rodziną. Książę Sussex już od lat jest zwaśniony ze swoim bratem księciem Williamem, a z ojcem w ostatnim czasie nie miał kontaktu.

Wygląda na to, że książę chce naprawić relacje rodzinne, a ta podróż może być dla niego okazją do zbliżenia się z królem oraz innymi członkami brytyjskiej monarchii

- podkreślił ekspert. Stanton zwrócił także uwagę na zachowanie księcia, który najczęściej bywa widywany w towarzystwie swojej ukochanej Meghan Markle. Ekspert podkreślił, że kiedy w pobliżu jest małżonka Harry'ego, to skupia się przede wszystkim na jej potrzebach. Robi wtedy wszystko, aby zadbać o jej komfort, natomiast jego samodzielne zachowanie jest diametralnie inne i można zauważyć, że jest o wiele bardziej zrelaksowany.

Jego twarz nie zdradza dużych emocji: brak zarozumiałości, równomierny oddech, a jego otwarte dłonie są bardziej ruchliwe, co świadczy o większym luzie

- zauważył ekspert.

Książę Harry zrelaksowany jak nigdy. Ekspert mówi o niezwykłym odprężeniu syna króla Karola III

Darren Stanton szczególną uwagę zwrócił na drobne gesty księcia Harry'ego. Podkreślił, że syn brytyjskiego króla nie był zdenerwowany i doskonale opanował tremę, a jego zachowanie świadczyło o tym, że to, co mówi, jest szczere i autentyczne. To, że u jego boku nie było jego żony, sprawiło, że mógł się odprężyć i w pełni skupić się na sobie. Jak podkreślił specjalista, książę Harry nie miał do pełnienia dodatkowych ról, więc odczuwał swobodę zarówno fizyczną, jak i emocjonalną.

