Księżna Kate jak ognia unika księcia Harry'ego. Szok, na co się zdecydowała
Książę Harry przyleciał do Wielkiej Brytanii, ale wygląda na to, że nie spotka się ze szwagierką. Księżna Kate podjęła ważną decyzję.
Księżna Kate, książę Harry
Księżna Kate jak ognia unika księcia Harry'ego. Szok, na co się zdecydowała / Fot. Alastair Grant/Pool via REUTERS / REUTERS/Phil Noble

8 września książę Harry przyleciał do Londynu, aby uczestniczyć w corocznej gali wręczenia nagród WellChild. W mediach pojawiły się spekulacje na temat tego, czy odnowi kontakt z rodziną. Księżna Kate unika spotkań ze szwagrem i w ostatniej chwili zdecydowała się wziąć udział w uroczystościach związanych z rocznicą śmierci królowej Elżbiety II. "Książę Harry wygląda jak fan spontanicznej wizyty, a wyjazd księcia Williama do Sunningdale pozostawiłby księżną samą w domu, która byłaby narażona na ryzyko, że młodszy brat Williama wprosiłby się na popołudniową herbatkę" - komentowała Judi James, ekspertka od mowy ciała dla mirror.co.uk. To jednak nie wszystko.

Księżna Kate podjęła ważną decyzję. Takie ma plany. "Jest ogromna różnica..."

Pałac Kensington potwierdził, że księżna Kate pojawi się na dwóch wydarzeniach w tym tygodniu. "W czwartek zwiedzi Sudbury Silk Mills w Sudbury w hrabstwie Suffolk, a następnie uda się do Marina Mill w Cuxton w hrabstwie Kent" - czytamy na stronie mirror.co.uk. Jak przekazał Pałac, jej wizyta "podkreśli bogate dziedzictwo brytyjskiego przemysłu tekstylnego i będzie okazją do uczczenia radości, jaką daje praca w branżach kreatywnych". Media ponownie rozpisują się o tym, że napięty grafik księżnej Kate ma związek z celowym unikaniem spotkania księżnej Walii ze szwagrem. "Jest ogromna różnica między byciem niedostępnym a sprawianiem wrażenia, że ktoś aktywnie kogoś unika, a obecne działania rodziny królewskiej wskazują, że są oni bardzo świadomi zagrożeń, jakie niesie ze sobą 'efekt Harry'ego' dla ich wizerunku i popularności" - komentuje ekspertka Judi James dla mirror.co.uk. 

Książę Harry otwarcie krytykował rodzinę. Co za słowa. "Kłamali z radością, aby tylko chronić mojego brata"

Książę Harry ma napięte relacje z rodziną. Syn króla Karola III otwarcie wspominał o konflikcie i oskarżał bliskich o faworyzowanie księcia Williama. - Oni kłamali z radością, aby tylko ochronić mojego brata. Nigdy jednak nie byli skłonni powiedzieć prawdy, aby chronić nas - mówił rozczarowany książę Harry w dokumencie "Harry & Meghan". 

