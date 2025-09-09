Książę Harry po dłuższej nieobecności wrócił do Wielkiej Brytanii. Syn króla Karola III pojawił się w kraju w związku z trzecią rocznicą śmierci królowej Elżbiety II, a także zobowiązaniami związanymi z przedsięwzięciami charytatywnymi, w jakich bierze udział. Książę Sussex spotkał się m.in. z laureatami WellChild Awards. W mediach już jest głośno na temat jego rozmowy z jednym z chorych dzieci, podczas której książę Harry wspomniał o kłótniach w rodzeństwie. Więcej przeczytasz tutaj. Wizyta w Wielkiej Brytanii to także szansa na poprawienie rodzinnych relacji. Brytyjskie media podkreślają, że rodzina Harry'ego nie jest jednak chętna do pojednania. Księżna Kate miała w ostatniej chwili zmienić plany, aby uniknąć niezręcznego spotkania z bratem męża. Książę Harry zdaje się nie przejmować sytuacją i realizuje po kolei punkty swojego planu. W trakcie swojej wizyty w kraju ukochany Meghan Markle odwiedził ważne dla pary miejsce.

Zobacz wideo Brytyjska rodzina królewska na małym i dużym ekranie. Dlaczego przyciąga aż taką uwagę?

Książę Harry odwiedził Nottingham. To dla niego wyjątkowe miejsce

Książę Harry od 2020 roku mieszka w Kalifornii i rzadko odwiedza rodzinne strony, więc każda jego wizyta w Wielkiej Brytanii wywołuje zazwyczaj ogromne emocje. Tym razem jego grafik jest wyjątkowo napięty. 8 września książę Sussex zostawił wieniec przy grobie królowej Elżbiety II, a następnie udał się na wspominanie już spotkanie z laureatami WellChild Awards. Kolejnego dnia książę Harry odwiedził Nottingham, aby wziąć udział w nieformalnym spotkaniu z organizacjami charytatywnymi, które miało miejsce w siedzibie Community Recording Studio. Książę Sussex na wspomniane spotkanie spóźnił się prawie godzinę, ale mimo tego przywitał go rozradowany tłum, który zdawał się nie przejmować tą drobną wpadką. Nottingham to dla księcia wyjątkowo sentymentalne miejsce. To właśnie tam zabrał Meghan Markle na pierwsze publiczne wyjście po tym, jak para ogłosiła już zaręczyny, więc z pewnością ta wizyta miała dla niego duże znaczenie.

Król Karol III planuje spotkanie z synem? Właśnie udał się do Londynu

Brytyjska prasa mówi także o możliwym spotkaniu księcia Harry'ego z ojcem. 9 września brytyjskie media poinformowały, że król Karol III opuścił swoją szkocką siedzibę, zmienił dotychczasowe plany i pilnie udał się do Londynu, w tym samym czasie, kiedy w stolicy przebywa książę Harry. Zaczęto spekulować, że ojciec i syn planują spotkanie pojednawcze. Ostatnio widzieli się 19 miesięcy temu, więc już od ponad roku nie mają ze sobą kontaktu. Jak sądzicie, czy dojdzie do rozejmu? Więcej przeczytasz tutaj: Król Karol III pilnie ruszył do Londynu. Lawina spekulacji ws. spotkania z Harrym