8 września miała miejsce trzecia rocznica śmierci królowej Elżbiety II. Członkowie rodziny królewskiej uczcili jej pamięć na różne sposoby, ale każdy z osobna. Co ciekawe, w tym dniu książę Harry przyleciał właśnie do Wielkiej Brytanii z Los Angeles. Ruszyła lawina spekulacji, że spotka się z rodziną. Tym bardziej że właśnie brytyjskie media informują o nieoczekiwanej decyzji króla Karola III. Monarcha opuścił bowiem swoją szkocką siedzibę i pilnie ruszył do Londynu.

Król Karol III ruszył do Londynu. Spotka się z księciem Harrym?

Król Karol wybrał się do swojej szkockiej posiadłości w Balmoral na miesiąc. Miał tam wypocząć, ale najwyraźniej nici z planów. Jak donosi "The Sun", król nagle zmienił swoje plany i pilnie ruszył do Londynu. Nie wiadomo na razie, w jakim celu, ale sama informacja już rozgrzała brytyjskie media. W końcu nie jest tajemnicą, że obecnie książę Harry przebywa na miejscu w stolicy. Ruszyła więc lawina spekulacji, że król Karol spotka się z synem i w końcu dojdzie do ich pojednania. Harry nie widział swojego ojca już od 19 miesięcy.

Książę Harry podczas spotkania z dziećmi żartował na temat trudnych relacji z rodzeństwem

Książę Harry odwiedził Wielką Brytanię w ramach swojej charytatywnej działalności. Wziął już udział m.in. w gali WellChild Awards w Londynie. Ma także odwiedzić Centrum Badań Imperial College w zachodnim Londynie. Podczas gali, która odbyła się w poniedziałek wieczorem, 8 września, wyglądał na szczęśliwego i zrelaksowanego, był także skory do żartów. Podczas przemowy na eleganckiej imprezie żartował na temat trudnych relacji między rodzeństwem. Harry zapytał Declana Bitmeada, 17-latka, laureata nagrody dla inspirującej młodej osoby w wieku 15-28 lat, o jego rodzinę. Kiedy nastolatek odpowiedział, że ma brata, Harry zapytał: "Czy on doprowadza cię do szału?". Gdy Declan odpowiedział "nie, dogadujemy się dobrze", Harry odparł "wiesz co – rodzeństwo". Kiedy powiedziano mu, że jego brat chodził do tej samej szkoły, Harry odpowiedział: "Chodzisz do tej samej szkoły, co czasami sprawia, że jest to trudniejsze". Harry i William prawie nie rozmawiają ze sobą od czasu Megxitu.