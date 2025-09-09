Książę Harry przebywa aktualnie w Wielkiej Brytanii, gdzie przyleciał 8 września z bardzo ważną misją. Nie od dziś wiadomo, że młodszy syn króla Karola III jest bardzo zaangażowany we wszelkie charytatywne przedsięwzięcia. Podczas pobytu w swoim kraju wziął m.in. udział w gali WellChild Awards w Londynie. W tym samym czasie mija także trzecia rocznica śmierci królowej Elżbiety II, więc jej wnuk uczestniczył również w celebracjach upamiętniających królową. Jeszcze przed wyjściem na oficjalną galę WellChil Awards książę Susssex złożył wieniec i oddał hołd swojej zmarłej babci w kaplicy św. Jerzego w Windsorze. Wieczorem udał się na spotkanie z dziećmi, które zostały laureatami wspomnianej nagrody. To właśnie wtedy wspomniał o rodzeństwie, na co od razu zwrócono uwagę w brytyjskiej prasie.

Książę Harry podczas spotkania z dziećmi poruszył temat rodzicielstwa

Książę Harry i książę William już od lat są skonfliktowani i nie mają ze sobą kontaktu. Nic nie wskazuje na to, że podjęli też jakiekolwiek próby naprawienia tej sytuacji. Media co jakiś czas rozpisują się o ich możliwym pogodzeniu, ale jak na razie nie doszło ono do skutku. Sytuacji z pewnością nie poprawił fakt, że książę Harry w swojej autobiografii "Ten drugi" nie oszczędzał brata i przytaczał różnego rodzaju historie, które miały miejsce za zamkniętymi drzewami i nie stawiały księcia Williama w dobrym świetle.

Młodszy syn króla Karola III podczas spotkania z laureatami nagrody WellChild Awards poruszył remat trudnego dzieciństwa i rywalizacji między rodzeństwem. Książę rozmawiał z poważnie chorymi młodymi ludźmi jeszcze przed ceremonią wręczania nagród. Jednym z laureatów jest 17-letni poruszający się na wózku Declan Bitmead, któremu wręczono mu nagrodę dla inspirującej młodej osoby w wieku od 15 do 18 lat. Książę Harry zainicjował kontakt i zapytał chłopaka, czy ma rodzeństwo. Kiedy Declan potwierdził, że ma młodszego brata, Harry nagle wspomniał o rodzinnych kłótniach. Trudno nie odnieść wrażenia, że zadanie pytanie nie było oparte na podstawie jego własnych doświadczeń.

Czy on cię doprowadza do szału?

- zapytał książę Harry. - Nie, dogadujemy się świetnie - odpowiedział nastolatek. - Rodzeństwo... - podsumował książę Sussex.

Księżna Kate przewidziała zamiary księcia Harry'ego?

