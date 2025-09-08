W rocznicę śmierci królowej Elżbiety II, która zmarła 8 września 2022 roku, członkowie rodziny królewskiej uczcili jej pamięć na różne sposoby - każdy z osobna. Szczególną uwagę przyciąga powrót do Wielkiej Brytanii księcia Harry'ego, który przyleciał z Los Angeles z powodu działań charytatywnych.

Książę Harry wrócił do Wielkiej Brytanii. Czy dojdzie do spotkania z królem Karolem III i księciem Williamem?

Tuż po przylocie książę Harry udał się do kaplicy św. Jerzego w Windsorze, gdzie osobiście oddał hołd swojej babci, pochowanej tam w 2022 roku. Mimo symbolicznego znaczenia wizyty i jej emocjonalnego charakteru, wszystko wskazuje na to, że nie dojdzie do spotkania z członkami rodziny królewskiej. Eksperci podkreślają, że spotkanie z królem Karolem III jest mało prawdopodobne, ponieważ monarcha przebywa obecnie w Szkocji, w rezydencji Balmoral. "Dużym problemem jest to, że Harry leci 5500 mil do Londynu, a król nadal znajduje się 500 mil dalej, w Szkocji. Jest mało prawdopodobne, aby król ponownie przyleciał, aby napić się herbaty z Harrym" - stwierdził dziennikarz Charles Rae w rozmowie z "The Sun".

Jak się okazało, jeszcze mniej realna jest możliwość spotkania z bratem. Książę William przebywa zaledwie 20 mil od Harry'ego, jednak jak podają źródła, ich stosunki są obecnie tak chłodne, że niemal całkowicie odrzucono możliwość wspólnego spotkania. "William uważa, że Harry wielokrotnie przedkładał publiczne ujawnianie informacji nad prywatne rozwiązanie problemu i że rodzina królewska nie może być ciągle wciągana w nagłówki gazet za każdym razem, gdy pojawia się nowa umowa promocyjna" - donosi "Mirror". Choć książę Harry nie spotkał się z rodziną, jego wizyta koncentruje się wokół spraw, które są mu bliskie. Od lat jest patronem organizacji WellChild, i to właśnie podczas corocznej gali tej organizacji wręczy nagrodę dla inspirującego dziecka.

Książę William upamiętnił królową Elżbietę II w towarzystwie księżnej Kate. Co w tym czasie robi król Karol III?

W tym samym czasie, książę William również uczcił pamięć królowej Elżbiety II. 8 września, w samo południe pojawił się w siedzibie Narodowej Federacji Instytutu Kobiet (WI) w Sunningdale. Jak przekazał Pałac Kensington, książę Walii wybrał właśnie tę organizację ze względu na długoletnie zaangażowanie monarchini w jej działalność - królowa Elżbieta II była członkinią WI przez 80 lat i od 2003 roku pełniła funkcję prezeski Sandringham WI. Co roku uczestniczyła też w noworocznych spotkaniach tej społeczności.

Choć początkowo planowano, że książę uda się na miejsce sam, w ostatniej chwili dołączyła do niego księżna Kate. Ich wspólna obecność miała duże znaczenie symboliczne, pokazując kontynuację królewskich obowiązków i szacunek dla dziedzictwa królowej. Tymczasem król Karol III i królowa Camilla przebywają na wakacyjnym odpoczynku w Balmoral. Zamiast oficjalnych obchodów, para królewska uczestniczyła dzień wcześniej w nabożeństwie żałobnym w Crathie Kirk.