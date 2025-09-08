Wstrząsające doniesienia ws. śmierci córki Presleya! Wyciekła treść pozwu przeciwko... Priscilli Presley

Lisa Marie Presley przyszła na świat jako córka Elvisa Presleya oraz Priscilli Presley. Gwiazda nie mogła długo pogodzić się ze śmiercią sławnego ojca, ale to nie była jedyna tragedia, z jaką się mierzyła za życia. Jej syn Benjamin również wcześnie zmarł. Popełnił samobójstwo w wieku 27 lat. Córka Presleya zmarła mając 54 lata i wokół jej odejścia wciąż nie brakuje różnych hipotez.

Lisa Marie Presley i jej zagadkowe odejście. Przerażający scenariusz

Zagraniczne media mówią o treści pozwu, który dotyczy ostatnich chwil córki Presleyów. Lisa Marie przeszła operację bariatryczną i następnie doznała niebezpiecznych powikłań. W dramatycznych chwilach była przy niej matka, która czuwała nad chorą w szpitalu w San Fernando Valley. Priscilla Presley wspomina w dokumentach moment zatrzymania akcji serca u córki. Lekarze reanimowali chorą i jednocześnie ostrzegali, że Lisę Marie utrzymuje przy życiu jedynie aparatura. Priscilla miała wówczas zadać specjalistom kontrowersyjne pytanie. "Zapytałam lekarza: Jakie będzie jej życie, jeśli pozostawimy ją pod tą maszyną?" - miały paść takie słowa. Specjaliści mieli odpowiedzieć, że mózg chorej pracowałby na niskich obrotach i nie było wielkich nadziei na to, że Lisa Marie miałaby stanąć na nogi jak dawniej. Wówczas jej matka miała przekonać lekarzy do odłączenia sprzętu... "Proszę ją odłączyć od maszyny, doktorze" - przekazała według zagranicznych mediów Priscilla. Taka treść widnieje w pozwie złożonym przez byłych doradców żony Elvisa, Brigitte Kruse i Kevina Fialko. Ich zdaniem Priscilla naruszyła zalecania dotyczące opieki nad chorą córką.

Priscilla Presley powinna się bać? Jej adwokaci już zajęli się sprawą

Treść pozwu jest zaskakująca. Prawnicy gwiazdy jednak zadrwili z dokumentu. Potępiają zarzuty, określając je "śmiesznymi, sprośnymi i bezpodstawnymi". To nie wszystko. "Priscilla nie miała nic wspólnego z zamachem na JFK, nie tuszowała sprawy Strefy 51, nie sfingowała lądowania na Księżycu i nie trzyma potajemnie Wielkiej Stopy zamkniętej w chacie w Kanadzie" - cytuje portal Marca.