A jednak... Harry i William mogą się spotkać. Pogrzeb ma wszystko zmienić

Katharine Worsley niedługo zostanie oficjalnie pochowana, ale nie podano jeszcze daty ceremonii. Do tego czasu członkowie rodziny noszą czarne stroje. Warto zaznaczyć, że księżna Kentu była niezwykle blisko księżnej Diany. Miały dobrą relację i tym samym Worsley zbliżyła się do jej dzieci, które prawdopodobnie spotkają się na pogrzebie. Księżna Kentu była zresztą na ślubach księcia Harry'ego oraz księcia Williama. Co więcej wiadomo na ten temat?

Księżna Kentu była blisko Diany. To dlatego jej synowie mogą przyjechać na pogrzeb

W mediach wspominane są dawne słowa księżnej Kentu o księżnej Dianie. - Byłam po części mentorką, po części starszą siostrą Diany, prowadząc ją w drobnych kwestiach związanych z protokołem i uspokajając ją w środowisku, w którym formalność była ceniona ponad spontaniczność - mówiła w jednej z rozmów Katharine Worsley. Między nimi była prawdziwa przyjaźń. "Tęsknię za nią" - wspominała w "The Telegraph". Zagraniczne media spekulują, że na uroczystości pogrzebu mogą spotkać się pokłóceni synowie księżnej Diany, aby oddać cześć jej dawnej przyjaciółce. Mówi się ponadto, że może zabraknąć Meghan Markle, która prawdopodobnie zostanie z dziećmi w Kalifornii. Było tak zresztą podczas ostatnich wydarzeń związanych z rodziną królewską. Coraz częściej widać na nich tylko księcia Harry'ego. Bracia mogliby przy okazji wyjaśnić sobie wiele spraw i być może wreszcie podać sobie ręce.

Księżna Kentu nie żyje. Księżna Kate i książę William zamieścili poruszający wpis

Nastał przygnębiający wrzesień w królewskich kręgach. Wiele osób znających księżną Kentu zaczęło składać kondolencje, w tym księżna Kate oraz William. Znane małżeństwo zamieściło stosowne oświadczenie na swoim oficjalnym profilu na Instagramie. "Nasze myśli są dziś z księciem Kentu i jego rodziną, w szczególności z George'em, Helen i Nicholasem. Księżna pracowała niestrudzenie, aby pomagać innym i wspierała wiele spraw, w tym poprzez swoją miłość do muzyki. Będzie nam bardzo brakowało jej jako członka rodziny" - wspomnieli w oficjalnym oświadczeniu po śmierci przyjaciółki księżnej Diany.