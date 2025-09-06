Księżna Kate niedawno zmieniła kolor włosów, co nie umknęło uwadze mediów. My także poddaliśmy nową fryzurę eksperckiej ocenie. Zdaniem Klaudii Duszyńskiej z Hollywood Hair metamorfoza nie do końca przebiegła korzystnie dla żony księcia Williama. "Chłodny, przygaszony brąz w połączeniu z masywną formą fal daje wrażenie przytłoczenia. Zamiast rozświetlać cerę i dodawać świeżości, optycznie ją postarza i podkreśla zmęczenie" - dowiedzieliśmy się. Teraz księżna postanowiła pokazać się w innej fryzurze. My zwróciliśmy również uwagę na kreację.

Księżna Kate z klasą na meczu rugby. Jest "efekt wow"?

6 września można było spotkać księżną na trybunach stadionu Brighton & Hove Albion. To tam żona księcia Williama okazywała wsparcie dla sportsmenek z Anglii, które spotkały się tego dnia z Australią. Księżna pamiętała o eleganckim stroju, od którego nie można było oderwać wzroku. Postawiła na biały top z marszczeniami oraz klasyczny, czarny garnitur. Całość wyglądała bardzo kobieco i nowocześnie. Nie można przy tym pominąć nowej fryzury księżnej - tym razem spięła część rozjaśnionych włosów na górze, a reszta pozostała rozpuszczona. Trzeba przyznać, że w takim wydaniu widzimy samą zainteresowaną niezwykle rzadko. Wyszło bardzo dziewczęco. Całą stylizację Kate uzupełniła lekkim makijażem i biżuterią. Podczas wydarzenia była skupiona i jednocześnie zadowolona. Uśmiech nie schodził z jej twarzy.

Fryzura księżnej Kate pod lupą. Ekspertka wyłapała wpadkę

Aleksandra Pakuła, ekspertka od etykiety, zauważyła, że księżnej zdarzyła się wpadka. Wszystko przez... plamę na czubku głowy (wygląda ona tak, jakby włosy nie zostały równo ufarbowane). Specjalistka dodała, że nikt nie jest idealny. "Piękna plama, miałam kiedyś taką! Gdy w przyszłości nie wyjdzie wam koloryzacja, pamiętajcie, że nawet włosowym ideałom się to zdarza" - napisała ekspertka w mediach społecznościowych. Zdjęcia, na których widać plamę możecie zobaczyć TUTAJ.