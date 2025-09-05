Katharine Worsley poznała księcia Edwarda, gdy miała 23 lata. Ich ślub odbył się w 1961 roku. Druhną panny młodej była m.in. księżniczka Anna. Książę i księżna Kentu doczekali się trójki dzieci. Często pojawiali się na wydarzeniach rodzinnych, w tym m.in. urodzinach królowej Elżbiety II. Monarchini była kuzynką księcia Kentu. Niestety, teraz rodzina królewska przekazała wiadomość o śmierci Katharine Worsley.

Nie żyje księżna Kentu. Poruszające słowa rodziny królewskiej

5 sierpnia na oficjalnych profilach rodziny królewskiej w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie, w którym poinformowano o śmierci księżnej Kentu. "Z głębokim smutkiem Pałac Buckingham ogłasza śmierć Jej Królewskiej Wysokości, Księżnej Kentu. Jej Królewska Wysokość odeszła spokojnie zeszłej nocy w Pałacu Kensington, otoczona przez swoją rodzinę. Król i Królowa oraz wszyscy członkowie rodziny królewskiej łączą się w żałobie z księciem Kentu, jego dziećmi i wnukami, wspominając z wdzięcznością oddanie księżnej dla wszystkich organizacji, z którymi była związana, jej pasję do muzyki oraz empatię wobec młodych ludzi" - czytamy.

Nie żyje księżna Kentu. Lawina komentarzy na profilu rodziny królewskiej. "Była niezwykle życzliwa"

Informacja o śmierci księżnej Kentu poruszyła wiele osób. Internauci ruszyli z komentarzami w mediach społecznościowych. "O nie. Bardzo mi przykro. Moje kondolencje dla księcia Kentu i całej ich rodziny! Niech Jej Królewska Mość spoczywa w pokoju", "Wspaniała i elegancka dama. Będziemy za nią tęsknić", "Moje myśli i modlitwy są z całą rodziną królewską w tym czasie żałoby" - czytamy na profilu rodziny królewskiej. Wiele internautów wspominało także wyjątkowy moment podczas finału Wimbledonu, gdy otarła łzy tenisistce Janie Novotnej, która przegrała mecz. "Pamiętam, jak okazała taką życzliwość Janie Novotnej na finale Wimbledonu", "Nigdy nie zapomnę tego momentu. Co za ciepła osoba", "Była niezwykle życzliwa" - czytamy w sekcji komentarzy na instagramowym profilu rodziny królewskiej.