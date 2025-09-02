Meghan Markle postanowiła częściej pokazywać kulisy życia rodzinnego. Najpierw były to tylko zdjęcia z księciem Harrym, a od dłuższego czasu widzimy także ich dzieci, sfotografowane na przykład podczas zabawy lub uroczystości. Archie i Lilibet wspaniale się rozwijają. Wspierają znaną mamę w jej pasji, o czym przekonaliśmy się 1 września.
"Filmowanie drugiego sezonu "With Love, Meghan" było bardziej zabawne, niż możecie sobie wyobrazić. Jak utrzymywaliśmy dobrą atmosferę? Za pomocą muzyki. Pomiędzy planowaniem grałam piosenki z telefonu, a dzisiaj chciałam podzielić się kilkoma ulubionymi" - napisała Markle w najnowszym poście na Instagramie. Pokazała listę utworów, którymi umilała czas na planie. W poście nie zabrakło zdjęć z kuchni, garderoby oraz podwórka. Widzimy, że dzieci gwiazdy dobrze bawiły się podczas kręcenia show. Uczestniczyły w ujęciach i z zainteresowaniem obserwowały znaną mamę. Rysowały dla niej także sympatyczne obrazki. Część z tych kadrów znajdziecie w naszej galerii.
Show aktorki zbiera mieszane opinie. Jedni chwalą produkcję, drudzy zaś ostro krytykują pomysły i porady Markle. Jakub Steuermark podzielił się swoim zdaniem na temat programu. - Myślę, że te przepisy są świetne. Przez wiele lat było tak, że kuchnia robiła się coraz trudniejsza. Szefowie kuchni robili przepisy trochę pod restauracje, a w domu ciężko było je odtworzyć - wyznał kucharz w rozmowie z nami. Za co jeszcze pochwalił aktorkę? - Jestem absolutnie zwolennikiem prostej kuchni. Te przepisy są proste, łatwe do wykonania i przeciętny Kowalski będzie mógł popatrzeć na osobę znaną, ciekawą, która robi podobne, proste jedzenie. Jestem za takimi rzeczami - przekazał ekspert. Dlaczego jego zdaniem aktorka stawia na tego typu przepisy? - Wydaje mi się, że z prostej przyczyny - żeby dotrzeć do wielu osób i nie udawać, że potrafi gotować zawodowo, bo jest "zwykłą" dziewczyną, która nie siedzi zawodowo w kuchni - przekazał nam kucharz znany z TVP.
