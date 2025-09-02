Meghan Markle postanowiła częściej pokazywać kulisy życia rodzinnego. Najpierw były to tylko zdjęcia z księciem Harrym, a od dłuższego czasu widzimy także ich dzieci, sfotografowane na przykład podczas zabawy lub uroczystości. Archie i Lilibet wspaniale się rozwijają. Wspierają znaną mamę w jej pasji, o czym przekonaliśmy się 1 września.

Meghan Markle znowu to zrobiła. Dzieci bawią się na planie

"Filmowanie drugiego sezonu "With Love, Meghan" było bardziej zabawne, niż możecie sobie wyobrazić. Jak utrzymywaliśmy dobrą atmosferę? Za pomocą muzyki. Pomiędzy planowaniem grałam piosenki z telefonu, a dzisiaj chciałam podzielić się kilkoma ulubionymi" - napisała Markle w najnowszym poście na Instagramie. Pokazała listę utworów, którymi umilała czas na planie. W poście nie zabrakło zdjęć z kuchni, garderoby oraz podwórka. Widzimy, że dzieci gwiazdy dobrze bawiły się podczas kręcenia show. Uczestniczyły w ujęciach i z zainteresowaniem obserwowały znaną mamę. Rysowały dla niej także sympatyczne obrazki. Część z tych kadrów znajdziecie w naszej galerii.

Meghan Markle chwali się tym, jak gotuje. Co na to ekspert?

Show aktorki zbiera mieszane opinie. Jedni chwalą produkcję, drudzy zaś ostro krytykują pomysły i porady Markle. Jakub Steuermark podzielił się swoim zdaniem na temat programu. - Myślę, że te przepisy są świetne. Przez wiele lat było tak, że kuchnia robiła się coraz trudniejsza. Szefowie kuchni robili przepisy trochę pod restauracje, a w domu ciężko było je odtworzyć - wyznał kucharz w rozmowie z nami. Za co jeszcze pochwalił aktorkę? - Jestem absolutnie zwolennikiem prostej kuchni. Te przepisy są proste, łatwe do wykonania i przeciętny Kowalski będzie mógł popatrzeć na osobę znaną, ciekawą, która robi podobne, proste jedzenie. Jestem za takimi rzeczami - przekazał ekspert. Dlaczego jego zdaniem aktorka stawia na tego typu przepisy? - Wydaje mi się, że z prostej przyczyny - żeby dotrzeć do wielu osób i nie udawać, że potrafi gotować zawodowo, bo jest "zwykłą" dziewczyną, która nie siedzi zawodowo w kuchni - przekazał nam kucharz znany z TVP.