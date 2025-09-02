Książę Harry już od dłuższego czasu ma pozostawać w napiętych relacjach z rodziną królewską. Syn króla mieszka obecnie w Stanach Zjednoczonych z żoną Meghan Markle oraz dziećmi, przez co rzadko pojawia się w Wielkiej Brytanii. Już 8 września książę ma jednak zawitać do Londynu, gdzie weźmie udział w charytatywnej gali wręczenia nagród WellChild Awards. Coraz częściej mówi się, że przy okazji tej wizyty, mężczyzna pogodzi się z ojcem - królem Karolem III - oraz resztą rodziny. Według najnowszych doniesień książę Harry miał wystosować żądania, które Pałac Buckingham będzie musiał spełnić, by do pojednania doszło.

Książę Harry ma wymagania względem rodziny królewskiej. Na pierwszym miejscu stawia Meghan Markle

Choć brytyjskie media informowały, iż zarówno książę Harry, jak i król Karol wyrazili chęć zorganizowania spotkania, według najnowszych doniesień syn monarchy miał wystosować listę żądań względem rodziny. To właśnie za ich sprawą miałoby później dojść do pojednania. Jak doniósł portal RadarOnline, Pałac Buckingham miałby: zapewnić ochronę Harry'emu i jego żonie, kontrolować paparazzi oraz iście po królewsku traktować Meghan Markle. Informator zdradził przy tym, co dokładnie obejmuje trzecie z wymienionych wymagań.

Harry oferuje pojednanie, ale ma swoją cenę. A ta cena obejmuje ukłon całej rodziny królewskiej przed Meghan

- przekazało anonimowe źródło dla RadarOnline. Co ciekawe, król Karol ma brać takową opcję pod uwagę, podczas gdy brat Harry'ego - książę William - miał odmówić spełnienia tego warunku.

Brytyjczycy wierzą w pojednanie księcia Harry'ego z rodziną królewską. "Istnieje wielka nadzieja"

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia brytyjskie media podkreślały, iż obydwie strony konfliktu miały wyrazić chęci, by doprowadzić do pojednania. Więcej szczegółów na ten temat wyjawił dla portalu Mirror informator. "Oczywiste jest, że obie strony są teraz zdeterminowane, aby to się wydarzyło. Nikt nie udaje, że szersze problemy rodzinne zostały rozwiązane, ale chodzi o to, aby zacząć od Karola i Harry'ego. Po raz pierwszy od dawna istnieje realne poczucie, że pojednanie jest w zasięgu ręki. Zespół księcia Harry'ego i Pałac nawiązali kontakt i istnieje wielka nadzieja, że ojciec i syn zobaczą się, gdy książę wróci do Londynu we wrześniu" - przekazało źródło redakcji.