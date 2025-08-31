31 sierpnia 1997 roku media obiegły smutne wieści o tragicznym wypadku z udziałem księżnej Diany. Mama księcia Williama i księcia Harry'ego była nazywana "królową ludzkich serc". Miliony ludzi kochały ją za empatię i społeczne zaangażowanie. Wiadomość o jej nagłym odejściu wstrząsnęła całym światem, a Wielka Brytania pogrążyła się w rozpaczy. W tym roku mija równo 28 lat od tych tragicznych wydarzeń. Jeden z tureckich artystów już jakiś czas temu postanowił sprawdzić, jak mogłaby wyglądać księżna, gdyby nadal żyła. Tak zareagowali internauci.

Zobacz wideo Brytyjska rodzina królewska na małym i dużym ekranie. Dlaczego przyciąga aż taką uwagę?

Jak wyglądałaby księżna Diana gdyby nadal żyła? Turecki artysta postanowił odpowiedzieć na to pytanie

Księżna Diana zginęła w konsekwencji ciężkich obrażeń, jakich doznała podczas wypadku, kiedy samochód, w którym jechała ze swoim partnerem Dodim Al-Fayedem, uderzył w betonowy mur. Miała wtedy zaledwie 36 lat. Gdyby nadal żyła 1 lipca obchodziłaby 64. urodziny. Jak mogłaby wyglądać dzisiaj, gdyby nie doszło do wypadku? Na to pytanie postanowił odpowiedzieć turecki fotograf Alper Yestilas, który wykorzystał sztuczną inteligencję do stworzenia wyjątkowego portretu księżnej. Pokazał zdjęcie symulujące to, jak mogłaby dziś wyglądać "królowa ludzkich serc". Na kadrze możemy zobaczyć księżna Dianę ze zmarszczkami i przebarwieniami na twarzy. Obraz udostępnił w sieci i wywołał bardzo mieszane reakcje wśród internautów.

Internauci oburzeni portretem księżnej Diany stworzonym przez AI. "Wygląda jak 80-latka"

Księżna Diana od zawsze podziwiana była za urodę i uważano ją za bardzo piękną kobietę, która dla wielu była także ikoną stylu. Jak internauci zareagowali na portret stworzony przez tureckiego artystę? Część z nich stwierdziła, że symulacja nie jest realistyczna, bo księżna wygląda dużo starzej niż przeciętna 60-latka i stanowczo przesadzono z ilością zmarszczek na jej twarzy. "Na pewno wyglądałaby dużo młodziej i nadal miała zadbaną skórę w bardzo dobrej kondycji. Na tym zdjęciu wygląda jak 80-latka" - podkreśliła jedna z komentujących. Pojawiło się też wiele głosów internautów, którzy wspomnieli, jak piękna była księżna Diana. "Jest tak samo piękna, jak wtedy. Jej uroda nadal by zachwycała" - czytamy w komentarzach.