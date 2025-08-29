Książę Harry nie ma dobrych relacji z rodziną. Brat księcia Williama przeprowadził się z żoną Meghan Markle do Stanów Zjednoczonych i od czasu do czasu wbija szpilę krewnym. - Oni kłamali z radością, aby tylko ochronić mojego brata. Nigdy jednak nie byli skłonni powiedzieć prawdy, aby chronić nas - mówił rozczarowany książę Harry w dokumencie "Harry & Meghan". Wygląda na to, że wkrótce może dojść do pojednania w rodzinie królewskiej.

Książę Harry spotka się z ojcem? Zaskakujące doniesienia. "Wydaje się, że nadszedł właściwy moment"

Już 8 września książę Harry przyleci do Londynu. Mąż Meghan Markle pojawi się na charytatywnej gali wręczenia nagród WellChild Awards. Wyróżnienia są wręczane dzieciom zmagającym się z poważnymi schorzeniami. To jednak nie koniec zaskakujących informacji. Podobno istnieje szansa na to, że podczas pobytu w Londynie książę Harry spotka się z ojcem. "Oczywiste jest, że obie strony są teraz zdeterminowane, aby to się wydarzyło. Nikt nie udaje, że szersze problemy rodzinne zostały rozwiązane, ale chodzi o to, aby zacząć od Karola i Harry'ego. Po raz pierwszy od dawna istnieje realne poczucie, że pojednanie jest w zasięgu ręki. Zespół księcia Harry'ego i Pałac nawiązali kontakt i istnieje wielka nadzieja, że ojciec i syn zobaczą się, gdy książę wróci do Londynu we wrześniu" - powiedział informator dla www.mirror.co.uk.

Książę William nie spotka się z bratem? Szokujące doniesienia

Zdaniem informatora książę Harry i król Karol III mają czuć się gotowi na spotkanie. "Wydaje się, że nadszedł właściwy moment, aby podjąć ten krok. Nie chodzi o wielkie gesty ani ustalone spotkania – chodzi o prostą rozmowę twarzą w twarz między ojcem a synem. Priorytetem jest prywatność i godność, ale także zapewnienie, że drzwi pozostaną otwarte na dalszy dialog" - przekazał. Podobno na spotkaniu zabranie księcia Williama. Relacje między braćmi wciąż pozostają napięte. "Jeśli chodzi o Harry'ego i Williama, wszelkie szanse na pojednanie między nimi zostały odrzucone" - dodał informator.