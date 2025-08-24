24 sierpnia brytyjska rodzina królewska została sfotografowana w drodze na mszę do kościoła Crathie Kirk, znajdującego się w pobliżu szkockiej posiadłości Balmoral. Wśród obecnych znaleźli się m.in. książę i księżna Walii - William i Kate - wraz ze swoimi dziećmi: Georgem, Charlotte i Louisem. Do sieci trafiły zdjęcia. Jeden szczegół zwrócił uwagę wszystkich.

Brytyjska rodzina królewska w drodze na nabożeństwo w Balmoral. Kate i William z dziećmi przyłapani przez fotoreporterów

Rodzina udała się do świątyni samochodem prowadzonym przez samego księcia Williama. Obok niego, na miejscu pasażera, siedziała elegancka księżna Kate, która miała na sobie stylowe nakrycie głowy. Na tylnych siedzaniach auta usadowiły się dzieci, z których najstarszy George i najmłodszy Louis ożywienie rozmawiali, a Charlotte sprawiała wrażenie wyjątkowo skupionej i poważnej.

W tym samym nabożeństwie uczestniczyli również inni członkowie rodziny królewskiej, w tym król Karol III i królowa Camilla, którzy przyjechali oddzielnym samochodem. W okolicy świątyni zauważono też księżniczkę Annę i księcia Edwarda. Zdjęcia brytyjskiej rodziny królewskiej zobaczysz tutaj:

Księżna Kate zaskoczyła nowym kolorem włosów. Co na to stylista fryzur?

Wielu obserwatorów brytyjskiej rodziny królewskiej zwróciło uwagę także na nową fryzurę księżnej Kate. Żona księcia Williama zdecydowała się bowiem na dość wyraźną zmianę - jej włosy zyskały jaśniejszy, ciepły odcień blondu. O opinię na temat metamorfozy zapytaliśmy stylistę fryzur Michała Musiała. - Kate Middleton zdecydowała się na zmianę koloru włosów i wyszła na tym doskonale. Postawiła na jasny odcień blondu utrzymany w ciepłej tonacji. W połączeniu z ponadczasową linią strzyżenia i elegancką stylizacją całość prezentowała się naprawdę dobrze. Mamy tu do czynienia z esencją elegancji. Trudno mówić o jakiejkolwiek wpadce - ocenił Musiał w rozmowie z Plotkiem. Wszystko wskazuje na to, że nowa fryzura Kate stanie się inspiracją dla wielu kobiet szukających eleganckiej, ale nieprzesadnie wyzywającej zmiany.