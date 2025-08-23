Kiedy Meghan Markle dołączyła do rodziny królewskiej, musiała zrezygnować z prowadzenia mediów społecznościowych. Kiedy jednak wraz z Harrym zdecydowała się na mexit, z ochotą powróciła na Instagram. Księżna Sussex publikuje tam sielankowe rodzinne fotografie. Ostatnio zrobiła jednak wyjątek i zamiast domowych kadrów opublikowała nagranie z mężem.

Meghan Markle opublikowała nagranie z księciem Harrym. Dobór piosenki nieprzypadkowy

Meghan Markle po powrocie do Stanów Zjednoczonych nie wróciła do aktorstwa. Żona księcia Harry’ego od jakiegoś czasu spełnia się jednak jako gospodyni własnego reality show o tematyce kulinarno-lifestylowej. Nic więc dziwnego, że na instagramowym profilu dominują nagrania z przepisami oraz domowe kadry. Ostatnio księżna Sussex zamieściła jednak zaskakujące nagranie. Widzimy na nim księcia Harry’ego surfującego w oceanie. W tle słychać piosenkę "Whatta Man" (pol. "Co za mężczyzna") zespołu Salt-n-Pepa. Młodszy brat księcia Williama pokochał surfing po przeprowadzce do Kalifornii.

Przerywamy twój regularny program, aby przekazać ci tę ważną wiadomość

- napisała żartobliwie pod nagraniem, dodając emotkę lisa. Nawiązała w ten sposób do swojego występu w programie "The Jamie Kern Lima Show", kiedy to nazwała ukochanego właśnie w ten sposób. "Mój mąż jest lisem, jeśli nie zauważyliście. Mój mąż jest bardzo, bardzo przystojny, ale jego serce jest jeszcze piękniejsze" - powiedziała wówczas.

