Jak donoszą brytyjskie media, książę William i księżna Kate szykują się do zamieszkania w Forest Lodge, prestiżowej rezydencji położonej w Windsor Great Park. Nowa posiadłość ma zapewnić Cambridge’om więcej prywatności i stać się miejscem, gdzie ich dzieci będą mogły dorastać z dala od nadmiernej uwagi opinii publicznej.

William i Kate urządzają się w luksusowej posiadłości. W tym samym czasie dwie rodziny tracą dach nad głową

Forest Lodge to okazała nieruchomość wyposażona m.in. w osiem sypialni, prywatny staw i kort tenisowy. Według doniesień remont ma zostać sfinansowany z prywatnych środków książęcej pary, a przeprowadzka planowana jest jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Choć decyzja Williama i Kate wzbudza zainteresowanie opinii publicznej, nie dla wszystkich oznacza ona pozytywne zmiany. Jak ujawnia "The Mail on Sunday", dwie rodziny zamieszkujące budynki powstałe po przebudowie dawnych stajni w obrębie posiadłości, zostały poinformowane, że muszą opuścić swoje dotychczasowe domy. "Powiedziano im żeby się wynieśli. Chyba przydzielono im inne miejsce, ale powiedziano im, że muszą się wyprowadzić" - zdradziło źródło cytowane przez gazetę. Lokatorzy przeniosą się do innych nieruchomości w obrębie Windsor Great Park. Jak podaje informator, rodzina królewska chce mieć pewność, że w bezpośrednim sąsiedztwie Forest Lodge nie będą mieszkały przypadkowe osoby. "Nie spodziewali się tego. Te domy są bardzo blisko rezydencji, więc nie będą chcieli, żeby mieszkał tam jakiś Tom czy Harry, jeśli będą tam przebywać członkowie rodziny królewskiej" - wyjaśnia źródło.

Książę William i księżna Kate uczcili VJ Day. Wzruszające słowa na Instagramie oddają hołd bohaterom wojny z Japonią

15 sierpnia 2025 roku przypadała 80. rocznica zakończenia wojny z Japonią, znana jako Dzień Zwycięstwa nad Japonią (VJ Day). Z tej okazji w National Memorial Arboretum w Staffordshire odbyła się uroczystość upamiętniająca to historyczne wydarzenie, w której uczestniczyli król Karol III i królowa Camilla, a monarcha wygłosił orędzie do narodu. Równocześnie książę Walii i księżna Kate zdecydowali się upamiętnić rocznicę w formie oświadczenia na Instagramie. W swoim wpisie podkreślili znaczenie odwagi i poświęcenia wszystkich służących w wojnie w regionie Azji i Pacyfiku. "Dzisiaj, w rocznicę Dnia Zwycięstwa nad Japonią, wspominamy odwagę, poświęcenie i wytrwałość wszystkich, którzy służyli. Szczególnie pamiętamy o żołnierzach brytyjskich, którzy walczyli w regionie Azji i Pacyfiku" - napisali. Dodali też: "Mamy dług wobec pokolenia, które dało nam tak wiele i któremu zawsze będziemy wdzięczni. Nigdy nie zapomnimy" - brzmi opublikowany tekst.